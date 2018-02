La scelta di Paolo Crivellin/ Uomini e Donne, chi è tra Angela e Marianna? La verità dopo il weekend in villa

Uomini e Donne, lunedì 5 febbraio 2018 andrà in onda su Canale 5 la scelta di Paolo Crivellin. Chi è tra Angela Caloisi e Marianna Acierno? Le ultime indiscrezioni.

05 febbraio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Il Vicolodellenews ha rivelato una serie di dettagli molto succosi sul weekend trascorso da Paolo Crivellin con Angela e Marianna prima della scelta, in onda, oggi pomeriggio, a partire dalle 14:45 su Canale 5. Entrambe si presentano alla villa: "Inizia con Marianna e preparano il pranzo, stanno un po’ insieme ma tra loro c’è un po’ di freddezza (nel frattempo ovviamente la Caloisi dietro un monitor sta guardando tutto) e poi va con Angela, dove nella jacuzzi danno il meglio di loro con belle effusioni amorose, però Angela prova a baciarlo e lui tiene la bocca chiusa. Ah prima della jacuzzi Paolo fa preparare un cocktail a Angela dicendole che sa che lo sa preparare dato il precedente percorso (riferimento a Mattia Marciano?)". E, poi, il turno dell'altra corteggiatrice: "Rivede poi Marianna, bevono del vino, ma inizialmente lei era scostante perche aveva visto lui nella jacuzzi con lei, ma poi cede e passano del tempo piacevolmente. Le dà la buonanotte e torna da Angela, stanno un po’ insieme e poi ognuno in camera sua. La mattina dopo Paolo va via lasciando un biglietto con un fiore ad ognuna di loro, con scritto che gli è servito stare lì nella villa e le saluta con questo bigliettino stop!". Tutto più chiaro, ora, sul nome della possibile compagna della vita del tronista? (Agg Sebastiano Cascone)

CHI E' LA SCELTA TRA MARIANNA E ANGELA

C'è grande attesa per la scelta di Paolo Crivellin nella nuova puntata di Uomini e Donne. La redazione del noto date show ha infatti deciso di affrontare la fine del percorso del tronista in modo differente e quasi con un ritorno al passato, a quando le scelte non si sapevano da prima attraverso le registrazioni ma si conoscevano nel corso della "Festa di fidanzamento", alla quale la persona scelta si presentava o meno in base alla sua risposta. Con Paolo Crivellin, Maria De Filippi torna quasi a questo modus operandi: nessuna anticipazione ci ha infatti svelato chi tra Marianna Acierno e Angela Caloisi è la scelta, cosa invece è sempre accaduta per quelle degli altri tronisti. Lunedì, infatti, il pubblico assisterà ad una puntata del quale non si può anticipare l'esito.

LE ULTIME INDISCREZIONI SULLA SCELTA

Ma chi tra Angela e Marianna può davvero essere la scelta di Paolo Crivellin? Nel corso delle ultime settimane si sono susseguite indiscrezioni e avvistamenti delle due corteggiatrici che, ricordiamo, hanno vissuto prima della "fatidica rivelazione", alcuni giorni in una villa con Paolo. Il tronista ha avuto modo di frequentare h24, seppur in due ambienti separati e distinti, entrambe le corteggiatrici e dopo questi giorni è riuscito a fare la sua scelta. Scelta che potrebbe essere stata registrata, quindi, proprio entro le mura della villa, Gli indizi apparsi in questi giorni sul web sembrano comunque indirizzare la scelta di Crivellin verso Marianna, ma per la conferma non ci resta che attendere la puntata di lunedì.

