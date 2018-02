Loredana Lecciso conferma la crisi/ Al Bano? "Potrebbe sposarla!", la nuova provocazione di Romina

Loredana Lecciso conferma la crisi con Al Bano Carrisi, ecco le sue parole tra le pagine del settimanale DiPiù e il gesto social di Romina Power che ha sconvolto i fan.

05 febbraio 2018 - agg. 05 febbraio 2018, 18.35 Valentina Gambino

Loredana Lecciso

“Se tu mi dici cosa penso della Lecciso e Romina Power io penso che Al Bano sia un grande uomo… Loredana è innamorata ma si deve dare una calmata…”, parola di Raffaello Tonon durante Pomeriggio 5. Si è poi parlato del cantante come una persona davvero carina ed anche Lory Del Santo lo afferma confidando che, quando è uscita dall’Isola, Al Bano ha mandato all’opinionista una cassa di vino. L’ultima provocazione della Power? Decidere di non mollare nonostante le vacanze all’estero con la cugina. La cantante ha postato sui social un’immagine che quasi potrebbe essere letta come una dichiarazione all’ex marito. Sarà solo un bel ricordo da condividere con i fan? Loredana durante le sue ultime dichiarazioni è stata molto chiara, chiedendo del rispetto a Romina. Nel frattempo la Lecciso non è ancora tornata a Cellino San Marco ma s’intrattiene a Pavia dal fratello. “Al Bano è un martire, pressato dalle figlie, pressato da Romina… non ha mai preso una posizione”, afferma Patrizia Groppelli. Monica Setta sperava che la crisi si potesse risolvere più facilmente ma non è stato così: “Questa volta lei ha bisogno di un atto importante da parte di lui, potrebbe sposarla! Io ci spero… lo conosco da tantissimi anni ed è talmente perbene che sta meditando qualcosa d’importante, lui anni fa l’aveva detto”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Loredana Lecciso conferma la crisi



Loredana Lecciso attraverso una intervista rilasciata tra le pagine del settimanale DiPiù, conferma la crisi con Al Bano Carrisi, scoppiata pochi giorni prima di Natale. Le sue parole sono molto chiare e non lasciano molti dubbi: "La crisi c’è, non posso negarlo. Mi sono presa un periodo per riflettere, per capire di più della nostra storia. Ero venuta a Pavia per passare qualche giorno con mio fratello. Dovevo tornare in Puglia per Natale ma si sono verificati degli episodi che mi hanno fatto soffrire e sono rimasta qui. Mi sono sentita attaccata come donna e come mamma. È come se io e miei figli non contassimo, come se fossimo una famiglia di serie B". Attualmente, un chiarimento con il suo compagno pare purtroppo non esserci ancora stato in quanto lui, è attualmente in tournée in Cina. Certamente però, Loredana ha "preso di mira" più Romina Power che Carrisi ed infatti, i gesti della ex moglie non sono affatto piaciuti all'attuale compagna: "Certe immagini sono inopportune. Nella vita di Albano possono esserci anche dieci ex mogli, ma nessuna deve mancare di rispetto”, ha concluso.

Romina Power lascia i social

Nel frattempo Romina Power ha lasciato di stucco tutti gli estimatori abbandonando (temporaneamente) i social network. La notizia è stata comunicata dalla diretta interessata direttamente online, generando la preoccupazione dei fan. L'attrice e cantante americana però, ha fatto sapere di volersi allontanare solo per una settimana per andare in ritiro spirituale insieme a sua cugina. "Leaving on a jet plane to a spiritual retreat for a week. Partiamo io e mia cugina per un ritiro spirituale di una settimana. Tornerò. VVB", ha scritto l'ex di Al Bano. Tanti i messaggi da parte degli internauti e qualcuno parla proprio di Carrisi: "Ogni volta che mi capita di vederlo in TV sentirlo parlare di te, anche indirettamente, i suoi occhi si illuminano. Lui è l'amore della tua vita e tu sei il suo, lo può anche negare un miliardo di volte, ma i suoi occhi non mentono". Quest'oggi, nel corso di Pomeriggio 5, Barbara d'Urso avrà modo di svelare ulteriori dettagli sulla spinosa faccenda.

