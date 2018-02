Luca Onestini e Ivana Mrazova innamorati/ La gelosia di lei: "mi ha fatto cambiare allenatrice" (Mattino 5)

Luca Onestini e Ivana Mrazova innamorati a Mattino Cinque: l'ex tronista e la modella parlano del loro amore svelando la gelosia di lei per l'allenatrice del fidanzato.

05 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova parlano del loro amore a Mattino Cinque. Dopo essersi scambiati il primo bacio davanti alle telecamere del programma di canale 5 quando erano ancora solo amici, l’ex tronista e la modella tornano a parlare ai microfoni di Federica Panicucci per raccontare un amore che è nato a piccoli passi diventando sempre più importante. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2017 ed essersi frequentati fuori, tra i due è nato l’amore che è esploso dopo le vacanze di Natale. Luca, infatti, ha confessato di essersi accorto di amarla quando ha trascorso lontano da lei due settimane di lontananza. Da parte sua, Ivana ha svelato di essersi innamorata perché in Luca ha trovato un uomo buono, generoso e rispettoso. Nonostante siano molto innamorati e felici, però, Luca e Ivana, almeno per il momento, non hanno intenzione di sposarsi e avere subito un figlio. “Abbiamo cominciato a stare sempre insieme. Uscivamo sempre insieme anche con Raffaello. Le cose sono cresciute piano piano. Non viviamo insieme però stiamo praticamente sempre insieme. Ad entrambi piacerebbe diventare genitori. Da lì a dire che vogliamo un figlio e ci vogliamo sposare oggi ne corre”, ha spiegato l’ex tronista.

LA GELOSIA DI IVANA MRAZOVA

Bellissima e sempre sorridente, Ivana Mrazova, da quando si è fidanzata con Luca Onestini, ha anche scoperto di essere molto gelosa. A confessarlo è stato Luca che ha raccontato a Federica Panicucci un episodio particolare. “Devo fare una campagna pubblicitaria di intimo e mi devo rimettere in forma. E’ arrivata la personal trainer e lei si è mostrata subito gelosa. Hanno cominciato a lanciarsi frecciatine. Lei stava sempre con il muso e al cellulare, cosa che non fa mai. Quell’altra continuava a lanciare stoccate e così io mi sono ritrovato tra due fuochi. Per evitare problemi ho deciso di cambiare personale trainer”, ha dichiarato Luca che ha poi lanciato un messaggio a Ivana – “Sappi che ti costringerò a fare lo stesso qualora dovessi esserci l’occasione”. Oltre ad amarsi, dunque, i due sono anche molto gelosi l’uno dell’altra e Ivana non nasconde la voglia di voler trascorrere il resto della sua vita con lui.

