Luca Onestini, lite in diretta con Lory del Santo/ Scenata a Mattino 5: lei deve cambiare posto

Luca Onestini e Ivana Mrazova si raccontano in tv a Mattino 5 dove tornano in veste di fidanzati dopo il loro primo famoso bacio a stampo, cosa li aspetta in futuro?

05 febbraio 2018 Hedda Hopper

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ospiti in studio a Mattino 5 ma presto l'attenzione di tutti si sposta dall'amore idilliaco tra i due alle polemiche. A puntare il dito contro Luca Onestini è Lory Del Santo. La produttrice inizia: "Si vede che i sue si vogliono bene visto che è già scattata la gelosia tanto che Luca ha fatto finta di non conoscermi". Federica Panicucci rimane a bocca aperta e cerca di sedare gli animi ma lei rivela che Luca è stato a casa per oltre un'ora e che hanno spesso parlato al telefono per un lavoro e adesso è arrivato in studio fingengo di non vederla, perché se non per amore della sua Ivana? La Panicucci invita i due a chiarire fuori dallo studio mentre Luca vorrebbe farlo subito tanto che si avvicina a Lory dicendo: "Se mi siedo più vicino va meglio?". Risultato, la conduttrice invita Lory Del Santo a cambiare posto e sedersi dal lato opposto proprio per evitare altre polemiche. Tutto finito qua o si andrà a fondo nella questione? Il tema della gelosia si ripresenta dopo con l'annuncio da parte di Luca che deve tornare ad allenarsi con una personal trainer che Ivana non ama molto e che lui è stato costretto a cambiare. Prova d'amore?

LA STORIA DI LUCA E IVANA E L'ATTACCO DI LORY DEL SANTO

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ormai una coppia a su questo non ci piove. I due protagonisti del Grande Fratello Vip tornano oggi sul luogo del delitto, a Mattino 5, proprio nel posto in cui si sono dati il "pimo bacio". Federica Panicucci annuncia la presenza in esclusiva della coppia e poi fa notare subito che i due si sono ufficialmente baciati la prima volta proprio in collegamento con lei e quella potrebbe essere definita la loro "data zero" e quindi tenere conto di quel bacio per il loro anniversario. La parte dedicata al gossip si apre con il sorriso dei due e con un video che mostra alcune delle immagini più belle e dolci che i due hanno condiviso sia nella casa che fuori, su riviste e in studi televisivi. Federica Panicucci anticipa che i due racconteranno a che punto è la loro storia e, soprattutto, qual è la direzione che prenderà in futuro. In passato si è parlato già di importanti progetti per la coppia. Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti all'interno del Grande Fratello Vip, un'amicizia speciale e complice che è cresciuta e si è consolidata sotto gli occhi di tutti. Lui già coinvolto mentre lei era già impelagata in una storia iniziata da poco. Una volta usciti dal reality il loro rapporto è diventato sempre più solido e mentre lei è tornata single, lui ha finalmente fatto il primo passo dichiarandosi e baciandola. A quel punto lei ricambia e si lascia travolgere da questo amore che fa sognare il pubblico di Canale 5.

