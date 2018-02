MARCO FERRI/ Pronto a smascherare nuovi complotti... (Isola dei Famosi 2018)

Marco Ferri è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi. E' riuscito a superare la nomination contro Eva Hnger ma si pensa ci sia un complotto per farlo fuori dal reality.

05 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Marco Ferri Isola dei Famosi

Marco Ferri sta continuando la sua avventura dell’Isola dei Famosi dopo aver battuto in nomination Eva Henger, rispedita direttamente in Italia. Marco Ferri non aveva affatto preso bene la nomination, accusando anche Filippo Nardi di essere un vero e proprio stratega per aver deciso di fare il suo nome. Tuttavia, il bel Ferri può proseguire la sua avventura nel reality show più famoso di Canale 5. Appena sbarcato in Honduras, Marco ha già avuto una lite con l’altra isolana (poi ritiratasi) Chiara Nasti. Infatti, la ragazza ha voluto mettere un freno nel rapporto tra lei e Marco, cercando di rassicurare il suo fidanzato Ugo che la segue da casa e che avrebbe potuto fraintendere le cose tra i due. Marco Ferri, tra le altre, cose è un ragazzo molto affascinante e questo avrebbe potuto mettere a repentaglio, a quanto pare, la relazione della Nasti. Il ragazzo, dopo aver rischiato di perdere contro l’ex pornostar, sembra voler vivere fino in fondo questa avventura e smascherare eventuali complotti. Durante Mattino Cinque, anche Vladimir Luxuria aveva insinuato che il ragazzo fosse vittima di una strategia del resto del gruppo.

QUATTRO AMICI ALL’ISOLA DEI FAMOSI

Quando Marco Ferri è stato nominato durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, Francesco Monte si è dimostrato molto dispiaciuto per lui. Infatti, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è una delle persone che ha legato di più con Ferri nel corso del reality ma non è il solo. Qualche giorno fa, Marco è stato protagonista di un momento molto intenso con altri tre naufraghi del programma di Canale 5. Insieme a Francesco Monte, Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto, Ferri si è ritrovato in spiaggia ed è rimasto talmente colpito dal panorama e dall’atmosfera dal voler stringere in un grande abbraccio i suoi amici per poter celebrare quel momento. Marco, in quell’occasione, si è detto speranzoso di poter restare sull’Isola (avendo dovuto affrontare la nomination contro Eva Henger) e ha invitato i suoi compagni di avventura a tenere impresso nella mente quel momento come simbolo di un rapporto che li avrebbe legati per sempre.

MARCO FERRI, LA SCHEDA

Marco Ferri è nato a Lodi il 28 aprile 1988.E’ un modello e social influencer e parla tre lingue: italiano, spagnolo, inglese. Vive tra Milano, Madrid e Santiago del Cile e l’America Latina è il luogo dove è più conosciuto.Ha preso parte a numerosi programmi della televisione sudamericana come Morande con Campania, LA Divina Comidia, e anche la versione locale del Grande Fratello Vip. Ferri è un figlio d’arte dato che suo padre è lo storico difensore dell’Inter Riccardo Ferri, considerato come uno dei calciatori più apprezzati della sua generazione. Sui social network, Marco appare in tutta la sua bellezza statuaria ed è seguito da una stregua di fans. Pubblico spesso scatti che lo ritraggono durante i numerosi sport che pratica mentre forse non tutti sanno che il giovane ha preso parte anche al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore anche se l’avventura è durata poco.

