MISSION IMPOSSIBLE/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise e Jon Voight (oggi, 5 febbraio 2018)

Mission Impossible, il film in pnda su Italia 1 oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel cast: Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, alla regia Brian De Palma. La trama del film nel dettaglio.

05 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film di spionaggio in prima serata su Italia 1

TOM CRUISE NEL CAST

Mission Impossible, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 21,20. Una pellicola d'azione e di sponaggio che vede Tom Cruise nei panni del protagonista, Ehan Hunt. La pellicola è stata diretta dal celebre regista americano Brian De Palma, che ha curato la regia di altri grandi capolavori del cinema americano come Mission to Mars e Scarface. La trama ha tratto ispirazione da una serie tv degli anni 60 che ha dato vita ad una delle saghe cinematografiche più famose della storia del cinema internazionale. Mission Impossibile è infatti solo il primo di altri quattro film che compongono l'intera epopea. L'ultimo film risale al 2015. Le pellicole successive non sono però state dirette da Brian De Palma. Nel cast di Mission Impossible, oltre a Tom Criuse, troviamo anche Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno e Ving Rhames. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MISSION: IMPOSSIBLE, LA TRAMA DEL FILM DI SPIONAGGIO

Protagonista del film è il giovane agente segreto della CIA Ethan Hunt, impegnato in una delicata operazione a Praga con l'obiettivo di impedire che un influente uomo d'affari russo entri in possesso di una preziosa lista, contenente i nomi dei più importanti agenti della CIA stanziati in Europa. L'operazione viene però sabotata e solo Ethan riesce a sopravvivere. Poco dopo l'agente scopre di essere l'unico sospettato per una continua e sistematica fuga di notizie operata dal suo team e che l'operazione a Praga era solo una montatura. Messo alle strette ma allo stesso tempo consapevole della sua innocenza, Ethan fugge via e tenta di far perdere le sue tracce. Poco dopo viene raggiunto da Claire, compagna di uno dei suoi colleghi morti durante l'attentato. I due si alleano nell'intento comune di trovare il vero informatore del gruppo. Per farlo chiedono aiuto a Luther Stickell, un genio dell'informatica che dovrà penetrare dei database della CIA per trovare una preziosa lista.

