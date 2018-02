Mara Venier, chi è l'uomo che la lasciò?/ A Bianca Atzei: “Max Biaggi? Di te pensa...” (Isola dei Famosi)

Mara Venier, chi è l'uomo che la lasciò? A Bianca Atzei: “Max Biaggi? Di te pensa...” Confessioni e rivelazioni all'Isola dei Famosi: le ultime notizie sull'opinionista

05 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Mara Venier, confessioni all'Isola dei Famosi

Cuori spezzati e sogni d’amore infranti: si parla anche di questo all’Isola dei Famosi nella puntata di oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel dibattito interviene Mara Venier, commossa per le lacrime di Bianca Atzei quando viene trasmesso un servizio su un suo sfogo relativo alla fine della sua relazione con Max Biaggi. «Bianca, ci siamo passate tutte. È successo anche a me tanto tempo fa, in un momento difficile della mia vita. La fine di un amore è come un lutto. Quel signore lì che mi lasciò poi è tornato, ma poi l'ho lasciato io e sta ancora piangendo... Ti capisco, ci vuole tempo», ha dichiarato Mara Venier durante il collegamento con l’Honduras. «L’importante è aver amato, c’è chi non riesce a viverli», conclude. Ma a chi si riferiva quando parlava della sua esperienza personale? A Renzo Arbore, con il quale è stata insieme 12 anni? In effetti hanno condiviso un momento delicato, quello di una gravidanza molto avanzata che si interruppe. Ora felicemente al fianco di Nicola Carraro, Mara Venier però ha raccontato in passato di essere stata tradita da Jerry Calà anche il giorno delle loro nozze.

MARA VENIER, CONFESSIONI IN DIRETTA ALL'ISOLA DEI FAMOSI

Serata di confessioni all’Isola dei Famosi 2018. Protagonista anche Mara Venier, che si è unita al dibattito sulle storie d’amore finite di Bianca Atzei, Filippo Nardi e Nadia Rinaldi. A mostrare più segni di sofferenza è la cantante, che non ha ancora voltato pagina dopo la rottura improvvisa e inaspettata con Max Biaggi. A tal proposito si aggiunge un tassello alla vicenda. Lo ha fornito Mara Venier, che dopo aver preso la parola ha fatto una interessante rivelazione per provare a rincuorare la naufraga dell’Isola dei Famosi 2018. «Qualche giorno fa ho fatto colazione con quel signore lì», ha cominciato, riferendosi a Max Biaggi, pur senza mai rivelare il nome. «Posso dirti che ha avuto parole d'affetto nei tuoi confronti», ha aggiunto Mara Venier, mentre Bianca Atzei l’ascoltava visibilmente commossa. Infine, le ha dato una “dritta”, del resto è considerata la “zia” d’Italia. «L'amore può finire, l'importante è volersi bene e il rispetto».

