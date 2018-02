Marco Ferri e Lory Del Santo/ “Notte insieme? Fu un weekend, abbiamo dovuto per forza” (Isola dei Famosi 2018)

Marco Ferri e Lory Del Santo: il gossip sull'incontro avvenuto tra i due, la notte in bianco ed il motivo per cui dormirono insieme. La showgirl oggi ospite di Pomeriggio 5.

05 febbraio 2018 Emanuela Longo

Marco Ferri e Lory Del Santo

Marco Ferri, figlio del noto calciatore Riccardo e naufrago all'Isola dei Famosi 2018, nelle ultime ore ha scatenato il gossip anche fuori dall'Honduras. Il giovane, infatti, è stato citato ieri nel corso di Domenica Live per via di una vecchia conoscenza avuta con Lory Del Santo. Ospite nello studio del programma di Canale 5, la regista di The Lady è tornata senza alcun imbarazzo a commentare un loro incontro avvenuto 10 anni fa. "Ovviamente non potevo mancare uno così", ha detto, scatenando i commenti maliziosi in studio. Il riferimento è ad alcune sue recenti dichiarazioni rilasciate al settimanale Nuovo al quale aveva raccontato come mai lo aveva invitato a trascorrere una notte insieme in un albergo: "Mi colpì molto. All’epoca era ancora meglio di ora. Siamo partiti in auto per andare ad una festa a Cannes e Marco Ferri ha guidato per 5 ore.

Arrivati in Costa Azzurra, abbiamo scoperto che l’unica camera disponibile era matrimoniale, quindi abbiamo dormito insieme", aveva raccontato la Del Santo al settimanale. Purtroppo per lei, però, il giovane Marco non solo rimase sulle sue ma a causa della stanchezza e del sonno tra i due non accadde nulla. "Comunque l’avevo invitato a livello amichevole", si era affrettata a chiarire Lory. Nonostante la notte in bianco, però, quel loro incontro portò la showgirl a chiudere con il suo ex Rocco Pietrantonio. Allo stesso tempo, la Del Santo non avrebbe avuto dei ricordi particolarmente piacevoli di quell'incontro con Marco, il quale non si comportò molto bene nei suoi riguardi: "Mi intimò di non fare parola del nostro week-end perché lui voleva diventare famoso. Gli avevano promesso di mandarlo all’Isola. All’epoca era uno sconosciuto. Quindi gli ho risposto che non avrei saputo a chi dirlo e che in seguito non ci saremmo più rivisti".

LORY DEL SANTO E L’INCONTRO CON MARCO FERRI: ECCO COME ANDÒ

Ieri però, Lory Del Santo è tornata nuovamente a parlare di quella conoscenza con Marco Ferri e lo ha fatto nel programma domenicale di Barbara d'Urso. L'attrice ha ribadito a grandi linee come avvenne quel loro incontro, poi terminato (almeno per il momento), dopo una notte - in bianco - trascorsa insieme. "Mi è stato presentato ma io non ho detto che ci sono andata, chiariamo subito", ha commentato, mentre Karina Cascella chiedeva spiegazioni in merito. "Ho detto che sono andata a fare un week-end, non una notte", ha aggiunto. Ha quindi spiegato che l'occasione fu il Festival di Cannes ma, in assenza di stanze disponibili "abbiamo dovuto per forza dormire insieme". Tutto ciò è avvenuto esattamente 10 anni fa, quando cioè Marco Ferri era appena maggiorenne. Su questo aspetto ha ironizzato ieri anche Karina Cascella spostando l'attenzione sulla giovanissima età del naufrago dell'Isola dei Famosi 13. "Hai rischiato la galera, sappilo! Quella è pedofilia, Lory!", ha esclamato. Sul tema si ritornerà a parlare anche oggi nel corso della puntata di Pomeriggio 5, che vedrà ospite ancora la Del Santo ed il giovane fidanzato Marco Cucolo.

