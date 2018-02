Marianna Acierno/ Uomini e donne, è lei la scelta di Paolo Crivellin? Ecco l'indizio

Marianna Acierno sarà la scelta di Paolo Crivellin? A Uomini e donne è arrivato il momento della verità ma gli indizi social non sono mancati per il pubblico e i fan, ecco i dettagli

05 febbraio 2018

Il dado è tratto e gli indizi social dei giorni scorsi potrebbero già aver rivelato la verità. Paolo Crivellin ha fatto la sua scelta? I primi rumors sembrano confermare di sì e la messa in onda potrebbe finalmente rivelare il volto della scelta del tronista dopo oltre cinque mesi di tira e molla. Marianna Acierno sembra essere la fortunata scelta di Paolo Crivellin anche se al momento non ci sono foto ufficiali di coppia e nemmeno conferme da parte di possibili testimoni che li hanno visti insieme. Nelle ultime puntate andate in onda le cose non sembravano poi così pacifiche tra i due e le cose erano peggiorate con l'arrivo dei primi baci del tronista. Molte volte Marianna ha deciso di lasciare lo studio arrabbiata con il tronista, qualche volta è stata ripresa, altre volte è stata punita e lasciata a casa senza essere portata in esterna ma i loro occhi hanno "sempre parlato". Tutto è cambiato con la famosa lunga esterna in villa?

IL MESSAGGIO SOCIAL, UN INDIZIO?

Paolo Crivellin è apparso sempre indeciso e anche le sue ultime volte in video non sono state poi molto positive visto che le stessa Maria De Filippi lo ha invitato a lasciarsi andare per riuscire a sbloccare questa situazione arrivando ad offrirgli di prendere parte ad un fine settimana in una villa con le sue due corteggiatrici. Proprio qui dovrebbe essere avvenuta la scelta visto che Paolo Crivellin non è più tornato in studio. Gli indizi posiviti sono arrivati via social dove la stessa Marianna ha parlato di "occhi che parlano e che non possono mentire". La frase era dedicata proprio a Paolo e al fatto che sin dal primo giorno l'ha guardata con occhi diversi oppure no? Lo scopriremo solo con la messa in onda della scelta.

