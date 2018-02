Massimiliano Caroletti/ Il marito di Eva Henger: "Trattata come un pentito di mafia" (Isola dei famosi 2018)

Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger lancia pesanti accuse via social per il trattamento riservato all'ex naufraga dopo l'eliminazione all'Isola dei Famosi 2018.

05 febbraio 2018 Emanuela Longo

Massimiliano Caroletti ed Eva Henger (Instagram)

Si prospettano scintille nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2018, dopo le dichiarazioni choc rese in diretta tv all'inizio del secondo appuntamento dalla poi eliminata al televoto Eva Henger. L'ex pornoattrice ha fatto ritorno in Italia e proprio le telecamere di Domenica Live hanno ripreso, seppur di nascosto, il suo arrivo in aeroporto. Con lei, il marito Massimiliano Caroletti, in queste ultime ore protagonista del gossip che ruota attorno all'affaire Eva Henger-Francesco Monte in riferimento allo scandalo droga all'Isola, sollevato proprio dall'ormai ex naufraga. Tra marito e moglie c'è tensione: la donna è stata prontamente accompagnata all'auto della produzione e da quel momento (e fino alla puntata del lunedì in diretta) non potrà vedere né sentire nessuno, restando così blindatissima. Tra le persone escluse, a quanto pare, anche Caroletti, che però si sarebbe confidato con il giornalista e direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti. Quest'ultimo, intervenendo in collegamento con la trasmissione Domenica Live ha commentato: "Io non so che cosa stia succedendo a Eva, mai era successo prima che una concorrente fosse isolata in questo modo. Va bene non vedere i parenti ma non poter neppure parlare con loro…". Proprio Massimiliano Caroletti sarebbe tra coloro che non potrebbe in queste ore avere alcun contatto con la moglie. Parlando di lui, Signoretti ha aggiunto al programma di Barbara d'Urso: "Aveva la pressione a 190 perché non aveva potuto vedere sua moglie e mi ha detto che Eva parlerà". A quanto pare, infatti, una volta scesa dall'aereo la Henger avrebbe avuto modo di sussurrare all'orecchio altre cose gravissime accadute in Honduras.

MASSIMILIANO CAROLETTI: ACCUSE ALLA PRODUZIONE DELL’ISOLA

Massimiliano Caroletti ha lasciato intendere nuovi colpi di scena all'Isola dei Famosi 2018. Ne è convinto il giornalista Riccardo Signoretti che sempre intervenendo a Domenica Live ha commentato: "Io penso che dovrà succedere ancora molto altro. Massimiliano mi ha detto che Eva parlerà, forse prima dovrà consultarsi con i suoi avvocati". A quanto pare, infatti, nell'affaire droga non sarebbe coinvolto solo ed esclusivamente Francesco Monte. "Ci sono delle rivelazioni da fare che nessuno si aspetta", ha aggiunto Signoretti. A proposito del clima teso che sta vivendo Eva Henger e del fatto che sarebbe stata letteralmente reclusa subito dopo il suo arrivo in Italia, ad intervenire su Instagram è stato proprio il marito Massimiliano. "Ormai non si tratta più di un gioco ... la produzione mi sta vietando di poter parlare con mia Moglie ed informarla su quello che realmente sta accadendo", ha esordito in tono polemico. "Neanche con un pentito di mafia si usa questo trattamento", ha protestato Caroletti chiedendosi quale possa essere il problema della produzione. "Eva ha diritto di parlare con il suo legale prima della puntata!", ha chiosato l'uomo, taggando l'account di Striscia la Notizia, sperando forse in un suo intervento nella faccenda che, a quanto pare, si starebbe facendo sempre più complessa. Massimiliano nelle ultime ore ha dedicato diversi post social alla moglie continuando a sostenerla ed a difenderla a spada tratta dalle pesanti accuse, tra minacce di morte, insulti e indiscrezioni - prontamente smentite - di chi sostiene che lo stesso abbia avute delle offerte in cambio del silenzio di Eva.

