Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto/ “Ora bacia Francesco Monte, prima voleva sposarmi e avere figli”

Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, naufraga dell'Isola dei Famosi. “Ora bacia Francesco Monte, prima voleva sposarmi e avere figli”, ha dichiarato il calciatore ieri a Domenica Live

05 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto

Matteo Gentili è tornato a parlare di Paola Di Benedetto, l'ex fidanzata protagonista in queste settimane all'Isola dei Famosi 2018. Il flirt con Francesco Monte, con il quale è sempre più intima, hanno spinto l'ex calciatore a fare delle rivelazioni importanti sul suo rapporto con la bella “Madre Natura”. Raggiunto telefonicamente da Domenica Live, ha fatto delle precisazioni in merito alle dichiarazioni rilasciate al settimanale DiPiu, a cui aveva spiegato i progetti dell'ex, che voleva creare una famiglia con lui. «Sono stato insieme a lei quasi quattro anni. Avevamo un rapporto splendido, eravamo veramente una coppia da far invidia, una coppia innamorata, senza segreti», ha dichiarato in un audio trasmesso da Barbara d'Urso durante la puntata di ieri su Canale 5. «Mi aveva scritto dei bei messaggi, che era stata bene, molto bene, che era tanto che non stava così, che comunque provava ancora qualcosa per me. E poi tutti abbiamo visto come si è comportata sull'isola, come si sta comportando con Francesco Monte». Clicca qui per il servizio di Domenica Live su Matteo Gentili.

MATTEO GENTILI, LE RIVELAZIONI DELL'EX DI PAOLA DI BENEDETTO

Sognavano di sposarsi e fare dei figli, invece è finita tra Matteo Gentili e Paola Di Benedetto. Nel corso della telefonata intercorsa con Domenica Live ieri, il calciatore del Real Forte Querceta ha spiegato alcuni aspetti della sua relazione con la modella. Ad esempio, ha confessato di essersi lasciato ufficialmente con la Di Benedetto a dicembre, ma di averla risentita a Capodanno e rivista nei giorni successivi. Nel corso del loro ultimo incontro ci sarebbe stato anche un bacio, accompagnato dalla promessa di riallacciare il rapporto al termine dell'esperienza di lei in Honduras. «A gennaio ci siamo baciati». La questione è dunque intricata: come la prenderà Francesco Monte se nella diretta di oggi dell'Isola dei Famosi dovesse essere tirato fuori questo argomento? Del resto Matteo Gentili sembra aver usato gli stessi toni dell'ex tronista riguardo i progetti di vita che aveva con Cecilia Rodriguez prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip... Clicca qui per il video dell'intervista a Domenica Live.

