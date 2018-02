Mercedesz Henger/ Difende la madre Eva: le accuse mosse dal suo “cuore di mamma” (Isola dei Famosi 2018)

Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, ha preso le difese della madre eliminata nella scorsa puntata de l'Isola dei Famosi. Le accuse a Francesco Monte

05 febbraio 2018 Redazione

Mercedesz e Eva Henger

Mercedesz Henger è ormai una presenza fissa dell'Isola dei Famosi 2018 e sarà ospite anche nel corso della diretta di questa sera, lunedì 5 febbraio 2018. La figlia di Eva Henger sta sostenendo la madre nel suo percorso, soprattutto in questa fase così delicata, collegata alle accuse dell'ex pornodiva su Francesco Monte. Mentre la madre è costretta per contratto a non partecipare ai salotti televisivi, è infatti la ragazza ed ex concorrente del reality a prendere le sue difese da opinionisti ed accusatori. Nella puntata di ieri di Domenica Live, Mercedesz ha infatti sottolineato che le accuse della Henger sono state mosse dal suo “cuore di mamma”, soprattutto per via dei trascorsi del figlio Riccardino con la droga. Il ragazzo alcuni anni fa è stato sorpreso dalle autorità in possesso di alcune piantine di marijuana, un evento che per ammissione del diretto interessato lo avrebbero spinto in un baratro durato sei anni. Mercedesz ha quindi sottolineato che la verve con cui la madre ha preso posizione contro Monte è dovuta solo a quanto vissuto con il suo stesso figlio e che le sue intenzioni fossero del tutto sincere. Diversa invece la posizione assunta da Mercedesz nei confronti dell'agente pubblicitario e attuale concorrente del reality, che ha definito indifendibile.

Difende la madre Eva

Il percorso di Mercedesz Henger all'Isola dei Famosi 2018 è stato significativo per la madre Eva Henger, soprattutto per quanto riguarda la sua difesa nei confronti dei delatori. L'ex concorrente del reality, eliminata nel corso dell'ultima diretta grazie al televoto, è stata infatti al centro di diverse contestazioni nei salotti tv dei talk show. Il motivo è collegato alle accuse contro Francesco Monte emerse in diretta e non nella fase iniziale del reality, ovvero quando sarebbe materialmente accaduto il misfatto degli spinelli alle Honduras. Per molti la Henger ha infatti agito solo per salvarsi da un'eventuale eliminazione, ma per Mercedesz non ci sono dubbi sulla sincerità delle sue parole. La protezione della figlia nei confronti dell'ex pornodiva è molto forte e non è la prima volta che ha deciso di prendere le sue difese. Basti ricordare il presunto complotto contro la Henger emerso nel corso della prima puntata dello show di Canale 5, in cui la ragazza ha svelato l'esistenza di attriti fra Filippo Nardi e il patrigno Massimiliano Caroletti. In quell'occasione, Mercedesz ha infatti riferito alla conduttrice di Domenica Live come l'ex gieffino avrebbe minacciato il produttore poco prima della partenza dei concorrenti per le Honduras, minacce che in modo indiretto avevano coinvolto la stessa Henger e la sua presenza all'Isola.

