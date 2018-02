Mirco Caffelli/ L'unione consolidata con le Frecce Tricolore (Che fuori tempo che fa)

Mirco Caffelli, l'unione con le Frecce Tricolore è vincente ormai da diverse anni. Il pilota viadanese nel 2017 è stato promosso come Tenente Colonnello da Maggiore. (Che fuori tempo che fa)

Mirco Caffelli, Che fuori tempo che fa

Mirco Caffelli e le Frecce Tricolore sono ormai un'unione vincente da diversi anni. Il pilota viadanese è stato infatti promosso a fine 2017 come Tenente Colonnello, dopo diversi anni trascorsi nel ruolo di capoformazione e Maggiore. Ed è proprio in questa veste che dallo scorso 23 gennaio il pilota ha incontrato gli allievi delle scuole di Udine e Pordenone, graie al progetto A scuola con le Frecce Tricolori, un'iniziativa che ha come obbiettivo l'invito diretto ai giovani per una riflessione su valori quali l'impegno e la motivazione personale. Valori che agli occhi di Caffelli non possono che raccogliere sotto un unico comune denominatore gli uomini e le donne della Pan, come ha sottolineato a Il Friuli, in grado di far raggiungere loro traguardi importanti. Questa sera, lunedì 5 febbraio 2018, Mirco Caffelli sarà invece ospite di Fabio Fazio su Rai 1, all'interno del suo programma Che fuori tempo che fa. Definito anche come Top Gun per via della similitudine con il ruolo del personaggio di Tom Cruise nel celebre film, Caffelli ha rivelato in una recente intervista di avere un grande sogno: scalare il Monte Bianco. Un desiderio che coltiva fin da piccolo e che spera di realizzare nei prossimi anni.

LA CARRIERA E LA VITA

Nato nel 1979 a Viadana, in provincia di Mantova, Mirco Caffelli ha iniziato la sua carriera all'Air Force nel 1997 grazie alla sua entrata all'Accademia, per poi iniziare tre anni più tardi la formazione come pilota presso la Sheppard AFB, grazie all'European Nato's Joint Jet. Ricevuta la licenza militare, ritorna in Italia per guidare il Tornado IDS come cacciabombardiere, un ruolo che ricoprirà per i successivi quattro anni. Nel 2007 riceve invece l'offerta di entrare a far parte del team delle Frecce Tricolori, riuscendo a ricoprire in tempi record diverse posizioni all'interno della formazione, da Pony 7 a leader del team. Un percorso che lo porta nell'ottobre del 2016 a diventare il 22° Comandante della squadra acrobatica. Un anno magnifico e tragico al tempo stesso per il pilota, che nel novembre 2016 ha dovuto dire addio al padre Angelo Caffelli, deceduto a 59 anni a causa di un malore improvviso. Secondo quanto riportato da Ogliopo News, il padre del pilota sarebbe stato colpito infatti da un infarto mentre scendeva da uno dei camion che guidava come autotrasportatore, a pochi giorni di distanza dal suo ultimo compleanno. In quell'occasione, Mirco Caffelli ha messo al primo posto il dovere militare, riuscendo a volare in occasione della cerimonia in omaggio alle Forze Armate, il cui programma prevedeva la presenza delle Frecce Tricolore.

© Riproduzione Riservata.