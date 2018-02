NINO FORMICOLA/ La frase shock: “O si fa il gioco dei mimi o ti suicidi” (Isola dei famosi 2018)

Nino Formicola, da molti conosciuto come Gaspare, sta insegnando epica e geografia al naugrafo di Sarannoisolani Franco Terlizzi, dando vita a momenti comici.

05 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Nino Formicola

Nino Formicola, in arte Gaspare, del celebre duo Gaspare e Zuzzurro si sta contraddistinguendo nell’Isola dei Famosi per la sua simpatia. Il comico sta puntando tutto sulla sua qualità ma quello che sta emergendo è anche la sua volontà di costruire dei rapporti seri e profondi. In particolar modo, Nino si è avvicinato tantissimo a Franco, al quale sta cercando di insegnare un po’ di Geografia e anche la storia dell’Odissea e le poesie. Formicola e Franco sono protagonisti di momenti veramente comici e sono diventati dei personaggi cruciali di questa edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi. “Conosce Ulisse perché ha visto il film” ha detto Nino riguardo a Terlizzi e alla sua conoscenza del poema di Omero. L’insegnamento dell’Epica al vincitore di “Sarannoisolani”si è rivelata una missione molto ardua per Nino ma, al tempo stesso, divertente, il quale ha anche dovuto spiegare a Franco gli schieramenti duramente la Guerra di Troia e la posizione geografica delle due Americhe, nonché il nome di alcuni degli Stati Uniti.

UNA FRASE DESTINATA A FAR DISCUTERE

Nino Formicola ha iniziato la sua esperienza all’Isola dei Famosi sottotono, cercando di non alimentare polemiche. Il comico ha saputo diventare un punto di riferimento per gli altri naufraghi e sembra molto convinto di voler affrontare a tutti i costi l’avventura in Honduras. In particolar modo, grazie alla sua ironia cerca di smorzare i momenti più difficili e pesanti che si vivono sulla spiaggia del reality, rimanendo convinto che quello sia un gioco e che vada affrontato con tutti i suo pro e contro. In effetti, “Gaspare” ha voluto dire la sua sulle lamentele delle naufraghe Cecilia Capriotti e Chiara Nasti, affermando che nel reality ci si annoia: “O si fa il gioco dei mimi o ti suicidi” ha detto, forse provocatoriamente, l’uomo. Nino non è nuovo a questo tipo di sparate. Solo nel mese di dicembre, infatti, aveva smentito la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2018, dicendo che la produzione avrebbe dovuto riempirlo di parecchi soldi per convincerlo a raggiungere l’Honduras.

“VADO ALL’ISOLA PER DIMOSTRARE DI ESSERE VIVO”

Nino Formicola è stato per molti anni membro del duo Gaspare e Zuzzurro col socio Andrea Brambilla. Nel 2013, quest’ultimo è deceduto e a quel punto la televisione è come se si fosse dimenticata anche di Formicola. L’uomo ha continuato a lavorare ma le cose non sono state più le stesse e poco prima di partire per l’Honduras, il comico ha confessato di voler partecipare al reality di Mediaset per far vedere a tuti di essere ancora vivo. “Non mi hanno più chiamato in televisione neppure come opinionista, anche se sono comico e morirò tale. Però vi svelo che ho detto sì all’Isola anche per smettere di fumare” sono state le parole del concorrente a Novella 2000 poco prima della partenza. In quell’occasione, Gaspare parlò anche del suo rapporto con Zuzzurro, considerato da lui come il comico più grande:“Noi eravamo due vasi comunicanti. Ci capivamo all’istante. Bastava veramente poco. Comici come Andrea non esistono. Perché lui racchiudeva tutte le caratteristiche che un attore e un comico devono avere”

