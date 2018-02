Nadia Rinaldi / In nomination, sarà eliminata?: la triplice gaffe di Franco Terlizzi (Isola dei Famosi 2018)

Nadia Rinaldi è pronta allo scontro con Francesco Monte, ma di recente è stata la protagonista di un divertente teatrino con Franco Terlizzi (Isola dei Famosi 2018)

05 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Nadia Rinaldi (Instagram)

Delusa dalle dichiarazioni al vetriolo di Francesco Monte, Nadia Rinaldi ha trovato consolazione nelle affermazioni di Franco Terlizzi, che qualche giorno fa le ha riservato delle parole piene di stima. Nel decantare le lodi della sua bellezza, però, l'ex pugile non è riuscito a tenere a freno la lingua e, probabilmente a causa di una dialettica un po' carente, è riuscito a collezionare l'ennesima gaffe della stagione: "Tu hai un viso bellissimo lo sai? È vero non sto scherzando eri molto bella! Eri... no! Lo sei". Resosi conto del piccolo equivoco, Franco Terlizzi ha cercato immediatamente di recuperare, aggiungendo, poco dopo, una nuova gaffe a quella precedentemente realizzata: "Quando eri giovane avevi un viso bellissimo, anche se eri... (con le mani mima un viso tondeggiante, ndr). Però bella! Hai un bel viso (...) sei senza trucco (...) Tuo marito quando arrivi ti massacra!", ha ammesso infatti il pugile, di certo poco informato sul gossip nostrano; l'attrice, ormai rassegnata dalle sue dichiarazioni, non è riuscita a trattenere le risate e, per metterlo al corrente sugli sviluppi della sua vita sentimentale, ha replicato con le seguenti parole: "Mio marito mi ha lasciata, quindi non ce l'ho il marito che mi massacra, grazie a Dio non ce l'ho più". A questo link è possibile visualizzare il filmato.

NADIA RIANLDI, CON FRANCESCO MONTE È GUERRA!

L'ultima settimana di programmazione dell'Isola dei Famosi 2018 ha restituito al pubblico di Canale 5 una Nadia Rinaldi più furiosa del solito. L'attrice romana, infatti, non è riuscita a mandare giù le parole che le ha riservato Francesco Monte, che nel corso della puntata serale della scorsa settimana, ha ammesso che, dal suo punto di vista, una donna della sua età dovrebbe restare a casa. Determinata a restituire al mittente le offese ricevute, la Rinaldi ha più volte condiviso la sua amarezza con i suoi compagni di avventura, rivendicando soprattutto il suo diritto a vivere una vita senza limiti: "Non mi è piaciuto quello che ha detto. Secondo lui le donne di 50 anni devono stare a casa. Io ho lavorato con Alberto Sordi, Nino Manfredi, ma questi non sanno nemmeno chi sono. Ma quante donne a 50 anni si riscattano, continuano a lavorare, si occupano dei figli, secondo lui devono appendere le scarpette al chiodo? E’ stato offensivo non solo con me, ma con tutte le donne della mia età che hanno combattuto da sole le loro battaglie", ha tuonato Nadia Rinaldi dall'Isola del Mejor. Riuscirà questa sera ad avere il tanto agognato confronto con Francesco Monte?

