PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 5 febbraio 2018 : momento di crescita per l'Acquario

Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 5 febbraio 2018, previsioni segno per segno: momento di grande crescita per l'Acquario, giornata positiva in amore per il Toro. Sagittario apatico.

05 febbraio 2018

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 5 FEBBRAIO 2018

Ora è giunto il momento di andare ad analizzare nel dettaglio l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele, lo faremo andando a guardare quanto detto segno per segno. Partiamo da Bilancia e Scorpione. La Bilancia ha una giornata positiva e particolare, c'è una bella energia e molti pianeti veloci transitano nel segno. Tuttavia, nonostante la situazione sia rosea manca un po' di coraggio e certezze per il futuro. In particolare, maggio sarà per molti un momento di cambiamento, ma ancora si è un po' incerti su quale strada sia meglio prendere. Lo Scorpione sarà un po' agitato fino al 10 febbraio, ma si tratta di complicazioni che riguardano un po' la vita di tutti i giorni, nulla di preoccupante. Bisogna cercare di fare tutte le cose con calma e non si avranno problemi a superare il momento. Il pianeta Giove nel segno, invece, invita alla cautela nelle spese che possono portare a qualche complicazione.

CANCRO PERIODO IMPEGNATIVO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo ora pagina e andiamo ad osservare quei segni che nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox possono essere considerati né carne né pesce. Per il Cancro è un periodo molto impegnativo almeno fino al sei marzo prossimo, questo crea un po' di pressione che non permette di fare le cose come si vorrebbe. Per questo la giornata non sarà sicuramente emozionante, ma il traffico che si vive a livello emotivo finirà per travolgere tutte le buone intenzioni. Scorpione agitato fino al 10 di questo mese, in un momento si trova a vivere qualche problema ma che riguarda tutti i giorni e che non può essere considerato poi così preoccupante. Il Sagittario invece è apatico e non riesce a sbloccarsi. Vive un periodo in cui niente è come ci si aspetta, ma sicuramente si può riuscire a raggiungere qualche obiettivo se si è positivi e determinati nelle azioni e soprattutto nel pensiero. Serve tempo per una vera e propria svolta.

MOMENTO DI CRESCITA PER L'ACQUARIO, SEGNI AL TOP

Partiamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 5 febbraio 2018, dai segni zodiacali che si possono considerare al top andando ad analizzare quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la solita rubrica Latte e Stelle. Giornata positiva per il Toro che trionfa in amore. Finalmente è stata raggiunta una certa serenità per chi è in coppia e si studiano situazioni per il futuro. Chi invece è single deve guardarsi attorno. Momento interessante per la Bilancia che ha una bella energia grazie ai tanti pianeti che girano velocemente nell'orbita del segno. Nonostante la situazione sia positiva c'è chi deve trovare coraggio per il futuro che si presenta al momento un po' incerto e con qualche complicazione. Momento di crescita per l'Acquario che invece guarda al domani con serenità e la voglia di riuscire a trovare delle risposte. Molto presto potrebbe arrivare una svolta, ma bisogna essere pronti a cogliere le occasioni.

