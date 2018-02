PIETRO TARTAGLIONE/ Il fidanzato di Rosa Perrotta contro Nadia Rinaldi (Isola dei Famosi 2018)

Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta: come è nata la storia d'amore tra i due protagonisti di Uomini e Donne. Il ragazzo difende la compagna all'Isola e accusa Nadia Rinaldi

05 febbraio 2018 Redazione

Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta [Instagram]

Rosa Perrotta è una concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex tronista è, questa settimana, a rischio eliminazione perché si trova in nomination con Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani. Nel corso dell'ultima puntata del reality show, andata in onda lo scorso lunedì, Rosa si è scontrata duramente con l'attrice proprio a causa della nomination che Rosa aveva deciso di assegnare all'attrice. Chi, del resto, non ha sentito parlare dell'affair "clistere"? In attesa di scoprire se la Perrotta riuscirà a superare il televoto nella terza puntata, in onda il 5 febbraio, scopriamo qualche informazione in più sul suo legame con Pietro Tartaglione, al quale è legata sentimentalmente. I due si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne, e ha corteggiato Rosa fino a dare vita ad una vera e propria relazione.

LA NASCITA DELLA STORIA D'AMORE A UOMINI E DONNE

Il ragazzo si era presentato in studio proprio per tentare di conquistare la bella tronista e di avere la meglio sul favorito, fino a quel momento, Alex Adinolfi. Al settimanale Vero, il bel corteggiatore aveva ammesso subito il colpo di fulmine verso Rosa: "Ho deciso di partecipare a Uomini e donne per lei. Appena l’ho vista in tv è stato amore a prima vista, l’intesa è stata immediata”". Inizialmente era nato il sospetto che i due si fossero già conosciuti, almeno virtualmente, prima dell'arrivo del ragazzo a "Uomini e donne" ma poi, il rumor si è presto sgonfiato. La scelta di Rosa, ovviamente, ha ottenuto un convinto "Sì" da parte del corteggiatore e i due hanno lasciato insieme il programma, in onda tutti i pomeriggi dalle 14.45 su Canale 5.

PIETRO COMMENTA LO SCONTRO CON NADIA RINALDI

Nei giorni scorsi, dopo lo scontro con Nadia Rinaldi, Pietro ha voluto condividere un messaggio di sostegno per la compagnia, via social, criticando il comportamento dell'attrice: "Non ho, fin ora, espresso pareri ma è difficile restare in silenzio dinanzi a certi atteggiamenti, soprattutto quando la persona colpita è una parte essenziale della tua vita: ho trovato a dire poco ‘spiacevole’ il comportamento della signora Nadia Rinaldi dalla quale mi sarei aspettato modi di fare completamente diversi". Il ragazzo ha sottolineato la mancanza di tatto della Rinaldi: "Quando ci si trova ad affrontare situazioni così estreme, ci si aspetterebbe, proprio dalle persone più ‘mature’ e con più esperienza atteggiamenti di sensibilità, di equilibrio, di empatia… e non cieca ostilità e bassezze che nuociono solo a chi ne è L’artefice, mettendone in luce la vera natura". Infine, ha concluso aggiungendo: "So bene che, la tua determinazione, nonché il tuo coraggio, ti permetteranno di andare oltre a tali miserie umane e di proseguire il tuo cammino forte della tua lealtà e della tua trasparenza. Forza amore"

