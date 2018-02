POMERIGGIO 5/ Ospiti e anticipazioni 5 febbraio: speciale Isola dei Famosi 2018

Alle 17.10 su Canale 5 inizia una nuova settimana di Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso. In studio si parlerà dei principali casi di attualità e dell’Isola dei Famosi.

05 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, lunedì 5 febbraio 2018, alle 17.10 su Canale 5 Barbara D’Urso apre una nuova settimana di Pomeriggio 5, il suo fortunatissimo programma pomeridiano. La settimana scorsa si è chiusa con ottimi ascolti per la padrona di casa: la puntata di venerdì 2 febbraio ha fatto compagnia a 2.264.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte, a 2.620.000 spettatori con il 18.5% nella seconda parte, e a 2.707.000 spettatori con il 17.1% nella terza parte di breve durata. Ma Barbara D’Urso è regina di ascolti anche la domenica pomeriggio: “Buongiorno! E anche ieri Domenica Live batte ogni competitor dall’inizio alla fine! Picchi del 22% di share e di 3 milioni e mezzo di spettatori! Canale5 arriva a staccare tutte le altre reti anche di 12 punti di share! Si vola GRAZIE!#domenicalive #ladomenicadegliitaliani #auditel #contuttalanostraamatapubblicità #sceglietesempreloriginale #grazie #colcuore”, ha scritto su Instagram Carmelita per ringraziare il suo pubblico. Oggi nel salotto di Pomeriggio 5 si parlerà dei principali casi di attualità ma anche dell’Isola dei Famosi, questa sera su Canale 5 va in onda la terza puntata. E non mancheranno i colpi di scena…

TUTTO SULL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

A fine puntata la conduttrice parlerà con i suoi ospiti degli sviluppi sull'Isola dei Famosi 2018. Sotto i riflettori ci sarà di sicuro Francesco Monte, dopo l’annuncio di Davide Maggio su Twitter: “Francesco Monte ha abbandonato l'#Isola. È già in viaggio verso l'Italia. #FrancescoMonteRitirato”, ha annunciato il giornalista rivelando che l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato il reality nella giornata di ieri. Cosa avrà spinto Monte a lasciare l’Isola? Inoltre occhi puntati sulle naufraghe in nomination: chi lascerà l’Isola tra Nadia Rinaldi, Francesca Cipriano e Rosa Perrotta? Inoltre è apparso il fidanzato di Paola Di Benedetto…

