PRESAGIO FINALE - FIRST SNOW/ Su Rete 4 il film con Guy Pearce (oggi, 5 febbraio 2018)

Presagio Finale - First Snow, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel cast: Guy Edward Pearce e William Fichtner, alla regia Mark Fergus. Il dettaglio della trama.

05 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rete 4

NEL CAST GUY EDWARD PEARCE

Presagio Finale - First Snow, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 23,30. Una pellicola di genere thriller e drammatica che è stata prodotta nel 2006 per la regia di Mark Fergus, al suo esordio dietro la macchina da presa. Il personaggio protagonista è interpretato dall'attore australiano Guy Edward Pearce, già noto per aver recitato nel 1997 al fianco di Russell Crowe nel film L.A. Confidential. "Presagio Finale - First Snow" vanta un cast eccellente, che comprende William Fichtner, Jonathan Kimble Simmons, Steven Michael Quezada e Piper Perabo. Il film è stato presentato al Tribeca Film Festival. L'attore americano JK Simmons è diventato famoso grazie al personaggio del Dr. Emil Skoda da lui interpretao in diverse stagioni della serie televisiva poliziesca intitolata "Law & Order". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PRESAGIO FINALE - FIRST SNOW, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

E' la storia di Jimmy Starks, un rappresentante di juke box che, per incrementare i suoi guadagni, gira gli Stati Uniti cercando di vendere i suoi prodotti nei bar che incontra sulla sua strada. Accade che, durante il cammino, la sua auto si guasta e Jimmy è costretto a fermarsi in una piccola cittadina. L'officina meccanica ha bisogno di tempo per riparare l'automobile e l'uomo cerca di passare il tempo nel modo migliore. Decide di passeggiare per le stradine del paese e, per caso, si ritrova davanti alla residenza di un indovino che si fa chiamare Vacaro. Mosso dalla curiosità, entra per farsi dire qualcosa in merito al suo futuro. Il mago gli prospetta la conclusione di un'affare in termini economici, in più gli svela il risultato finale di un imminente incontro di basket. Quando l'indovino vuole vedere nella sfera dei suoi affetti, Jimmy non è disposto ad ascoltare e pone termine alla seduta. Nei giorni seguenti tutto accade come gli aveva anticipato il mago, anche l'incontro sportivo di basket si è chiuso con il risultato predetto dall'indovino.

L'audace venditore ritorna nella via dove risiede il veggente per incontrarlo di nuovo e scoprire altro sul suo futuro. Purtroppo il mago gli svelerà cose spiacevoli, infatti viene a sapere che a breve, accadrà qualcosa di brutto che segnerà la fine della sua esistenza e succederà in coincidenza con la prima nevicata d'inverno. Jimmy si sente condizionato dalle predizioni di Vacaro, non vive più in maniera tranquilla e comincia a vedere situazioni pericolose anche dove non ci sono.

La situazione porterà l'uomo a guardarsi dentro e, al ricordo delle ingiustizie e dei torti fatti, viene sopraffatto da enormi sensi di colpa. Le sue paure aumentano quando viene a sapere che una sua vecchia conoscenza, Vincent, è uscito dal carcere dove era finito anche per causa sua, e teme che questi possa rintracciarlo per vendicarsi di lui e ucciderlo. L'ossessione che stia per accadere una disgrazia lo porterà anche a cambiare radicalmente la sua relazione sentimentale con la sua fidanzata Deirdre. Man mano che i giorni passano, Jimmy comincia ad accusare una serie di disturbi, incubi e allucinazioni, il malessere aumenta con l'arrivo del freddo gelido che preannuncia la prima neve.

