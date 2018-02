Paola Di Benedetto/ È veramente interessata a Francesco Monte? (L'isola dei famosi 2018)

Paola Di Benedetto, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha trovato l'amore in Honduras? La storia con Francesco Monte sta scuotendo il pubblico ormai da diversi giorni (L'isola dei famosi 2018)

Paola di Benedetto, Isola dei Famosi 2018

Paola Di Benedetto e Francesco Monte hanno fatto dell'Isola dei Famosi 2018 il loro nido d'amore. I due concorrenti hanno trovato diversi punti in comune per far scattare la scintilla romantica e far sognare tutti i fan che aspettavano una rivincita dell'agente pubblicitario. Il primo bacio della coppia è infatti già avvenuto, come testimoniato dai diversi servizi mandati in onda in molteplici salotti tv. La Di Benedetto tuttavia è riuscita a sollevare anche non poche critiche, data la rivelazione dell'ex fidanzato Matteo Gentili riguardo al loro recente ritorno di fiamma. Il calciatore e la modella infatti hanno avuto una relazione di quattro anni e stando alle parole del primo avrebbero avuto modo di riaccendere la passione lo scorso Capodanno, complice una reunion in cui è scattato il bacio. Gentili è intervenuto durante una puntata di Domenica Live per accusare quindi Monte di aver agito in modo scorretto ed alla fine di essersi comportato come l'ex rivale Ignazio Moser, che l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez gli ha preferito durante l'esperienza del Grande Fratello Vip. Per molti fan si tratta quindi di un vero e proprio scandalo, su cui grava un grande mistero. Di certo la conduttrice del reality Alessia Marcuzzi cercherà di fare luce sui punti oscuri della relazione Di Benedetto/Monte durante la diretta di questa sera: quale sarà la versione dell'ex Madre Natura?

HA TROVATO L'AMORE IN HONDURAS?

Paola Di Benedetto sembra aver trovato l'amore grazie all'Isola dei Famosi 2018, rifugiandosi fra le braccia di Francesco Monte. Fra i due l'intesa è sempre più forte, anche se nella fase iniziale del reality la modella si è ritrovata a consolare l'agente pubblicitario per motivi del tutto diversi. Nei pensieri di Monte c'è infatti ancora il sentimento che lo ha legato per tanti anni a Cecilia Rodriguez e durante un forte momento di sconforto, fra lacrime e pianti, ha potuto ottenere il supporto di Paola. E sembra proprio che sia stato il comportamento puro e buono della modella a far scattare la scintilla romantica negli occhi di Monte: quest'ultimo negli ultimi giorni sembra ormai aver dimenticato lo scandalo Rodriguez. Soprattutto perché Francesco per ora si ritrova al centro di un altro scandalo, ancora più scottante del precedente, e che potrebbe portarlo all'eliminazione. Riuscirà a dividersi da Paola? E la modella, sceglierà in caso di espulsione di seguire la sua nuova fiamma fino a casa? La Naufraga per ora sembra avere anche altre faccende a cui pensare, non ultima la 'dittatura' di Alessia Mancini, che in questi ultimi giorni ha tirato le orecchie ai compagni isolani in più di un'occasione. Le critiche accese dell'ex letterina, sottolinea TgCom24, hanno incontrato i fastidi di Paola, che non ha esitato a contestare il comportamento della Naufraga ed il fatto che a suo dire cerchi sempre di avere ragione.

