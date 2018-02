RICKY MEMPHIS/ E "Immaturi - La serie": che differenza c'è tra fiction e film? (S'è fatta notte)

Ricky Memphis ospite a "S'è fatta notte": "Immaturi - La serie" pronta a partire, l'attore racconta le differenze rispetto al film di Paolo Genovese

05 febbraio 2018 Fabio Belli

Ricky Memphis a S'è fatta notte

Ricky Memphis sarà ospite di “S’è fatta notte”, il talk, in seconda serata, di Maurizio Costanzo (in onda. stasera dalle 0:40), per raccontarsi a tutto tondo: dalla vita privata ai successi professionali, di una carriera costellata di soddisfazioni. L'attore romano, in queste settimane, è sul piccolo schermo, con una delle fiction più attese del 2018, “Immaturi - La Serie”, tratto dalla pellicola di grande successo, diretta da Paolo Genovese, ha avuto grandissimo successo nel 2010. Gli otto nuovi episodi ripercorrono la storia dei ragazzi costretti a ripetere l’esame di maturità per un errore burocratico, un’esperienza paradossale che li metterà però di fronte al bilancio delle loro vite e a confrontarsi con i sogni che avevano portato avanti fino a quel momento. Memphis interpreta Lorenzo: "Lorenzo ha sempre avuto una cotta per la compagna, ma non sapeva come dirglielo. Vent’anni dopo si presenta l’occasione per riprendere il loro discorso interrotto... non che Lorenzo sia migliorato molto, però! Riuscirà comunque a creare un sacco di pasticci" come dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

L'amica, in questione è Irene Ferri: "Le scene tra noi due sono tra le più divertenti della serie. Ed è stato un vero regalo, per me, poter entrare in una scuola con il sorriso. Perché, al contrario dei miei “compagni”, io avevo un pessimo ricordo del liceo classico. Avrei voluto fare l’artistico e ho passato cinque anni sentendomi nel posto sbagliato! Per cui girare “Immaturi” è stato... terapeutico".

MEMPHIS TRA IMMATURI-LA SERIE E SCONNESSI

Ma quali saranno le differenze sostanziali tra la fiction di Canale 5 ed il film? In “Immaturi-La Serie”, i giovani-non più giovani sono costretti a rimettersi sui libri avranno l’obbligo di frequenza, al contrario del film in cui dovevano limitarsi a ripetere l’esame da privatisti. Il che significa che si troveranno ad interagire con ragazzi, che saranno i loro compagni di scuola, facenti parte di una generazione diversa dalla loro, con tutto ciò che ne consegue a livello di rapporti. Ha spiegato, il poliedrico attore, in un’intervista rilasciata proprio in questi giorni a Radio 105: “La direzione in cui va la serie è 'più amore per tutti'. Uno può fare quello che gli pare ma alla fine c'è il bisogno d'amore, da parte di tutti i personaggi. Il mio sarà un “intreccino”, è più intrecciato dentro del mio personaggio, Lorenzo, perché il suo è un amore vecchio di 20 anni nei confronti di Luisa.”

Ricky Memphis. al secolo Riccardo Fortunati, presto, sarà impegnato al cinema, con Sconnessi, per la regia di Christian Marazziti. Nella pellicola, che affronta lo stato ansioso delle persone quando non possono usare il telefono cellulare, con protagonista Fabrizio Bentivoglio, Giulia Elettra Gorietti, Stefano Fresi e Antonia Liskova, Memphis interpreta fratellastro di Margherita (Carolina Crescentini) appena cacciato di casa dalla moglie,

