RITA DE MICHELE/ Chi è La madre di Francesca Cipriani

Rita De Michele, la madre di Francesca Cipriani, concorrente dell'Isola dei famosi 2018: la donna è spesso ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5.

05 febbraio 2018 Redazione

Rita De Michele, la mamma di Francesca Cipriani [Web]

Francesca Cipriani è la concorrente che, ad oggi, è riuscita a portare ilarità e momenti divertenti sulla celebre Isola dei famosi 2018. Impossibile non parlare del suo arrivo nel reality show, quando ha cercato in tutti i modi di far abbassare l'aereo al livello dell'acqua, terrorizzata di tuffarsi. Per qualcuno era un attacco di panico per altri solo una scena recitata. In questi giorni, la showgril ha avuto diversi scontri con i compagni d'avventura, colpevoli nel non averla scelta per l'isola dei migliori, dove esistono maggior comfort rispetto all'altra parte a quella dei peggiori (dove si ritrova, invece, per la seconda settimana di seguito). A dare sostegno e supporto nella sua permanenza sull'Isola, c'è sicuramente sua madre, Rita De Michele, spesso ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, per parlare degli ultimi accadimenti avvenuti nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi e con Mara Venier e Daniele Bossari come opinionista.

A DIFESA DELLA FIGLIA FRANCESCA

Rita, parlando del noto tuffo accaduto nella prima puntata dell'Isola dei Famosi, ha smentito le voci su una possibile scenata creata a tavolino. Non sarebbe stato un episodio recitato per attirare l'attenzione ma un vero momento di panico per la figlia. Se Karina Cascella si interrogava sull'assenza di lacrime vere e proprio durante le sue grida, la De Michele ha ribadito fortemente che, come madre, sa riconoscere gli atteggiamenti della figlia e che non mette in dubbio la vera paura che stava provando in quel preciso momento. A sostegno della verità, Signoretti avrebbe letto dei documenti, nei giorni successivi in studio da Barbara d'Urso, inviati dalla madre della showgirl: "Francesca Cipriani ha un danno psichico del 6% al suo senso di adattamento e frequenti attacchi di panico". Ecco le parole dei medici psichiatri che hanno in cura l'ex Pupa. Basteranno queste dichiarazioni per chiudere definitivamente la parentesi nata?

TESTIMONE DI FENOMENI SOPRANNATURALI?

Oltre alla difesa della figlia all'Isola dei Famosi, Rita è stata ospite a Pomeriggio 5 anche in un segmento dedicato ai fenomeni soprannaturali. La donna ha dichiarato di aver visto una strana luce in casa e di aver udito, diverse volte, delle presenze. Secondo quanto emerso, anche la figlia Francesca sarebbe stata testimone di questi eventi inspiegabili. Inoltre, la madre della Cipriani ha rivelato un particolare sconosciuto, sempre in questo ambito. Quando la showgirl, ex Pupa, era piccola, da bambina, aveva sognato un angelo che stava pregando vicino a lei, nel letto, mentre stava dormendo. Duri i commenti di Alessandro Cecchi Paone e Karina Cascella, presenti anche loro mentre veniva trattato questo argomento, convinti che non fossero reali e sicuramente giustificabili per altre ragioni e non per questioni sovrannaturali. Un tema che, comunque, ben si adatta a questa edizione, ribattezza "isola dei misteri"...

