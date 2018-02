ROSA PERROTTA/ In nomination: sarà eliminata? Il fidanzato attacca Nadia Rinaldi (Isola dei Famosi 2018)

Rosa Perrotta sarà eliminata al televoto? Viene difesa con un post dal fidanzato Pietro Tartaglione dopo la querelle con Nadia Rinaldi sull'Isola dei Famosi 2018

05 febbraio 2018 Francesco Agostini

Rosa Perrotta sull'Isola dei Famosi non sta vivendo di certo un periodo facile. La bellissima mora ha avuto fin dall'inizio una serie di problematiche serie con un'altra naufraga piuttosto ingombrante come la romana Nadia Rinaldi. Le due donne, distantissime anni luce per modi e comportamento, sono venute a faccia a faccia più di una volta in quest'edizione dell'Isola dei Famosi. A prendere le difese della bella Perrotta è stato il tanto chiacchierato fidanzato Pietro Tartaglione. Chiacchierato perché per molti giorni non si era ben capito se i due stavano ancora assieme oppure no e vari rumors avevano insistito su una loro frattura. Beh, alla luce di quanto sta avvenendo in quasti giorni, niente di più sbagliato. Pietro Tartaglione, infatti, ci ha tenuto via social a ribadire con forza tutto il suo sostegno alla bella Rosa: "So bene che con la tua grande determinazione sarai in grado di andare oltre a queste miserie umane che ti circondano e di proseguire il tuo cammino. Andrai avanti in questa bella avventura grazie al tuo coraggio, alla tua lealtà e alla tua onestà. Forza amore!". Oltre a queste belle parole, comunque, Pietro Tartaglione se l'è anche presa con il nemico numero uno della sua Rosa: Nadia Rinaldi.

IL POST DI PIETRO TARTAGLIONE

In silenzio per molti giorni, alla fine Pietro Tartaglione è sbottato. Non ce l'ha fatta più a subire e con un lungo post ha deciso di buttare fuori tutto quello che sentiva nei confronti di Nadia Rinaldi, l'acerrima rivale della sua bella Rosa Perrotta. Ecco il lucido post del fidanzato: "Fino a qesti giorni non ho espresso pareri né ho parlato perché mi era difficile esprimermi, soprattutto quando la persona che ne viene colpita è una parte non solo integrante ma essenziale della tua vita. Purtroppo ho trovato il comportamento di Nadia Rinaldi estremamente spiacevole e devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso perché da lei mi sarei aspettato molto di più. In una situazione come quella dell'Isola dei Famosi si è costretti a vivere in una situazione di oggettiva difficoltà e in quei frangenti ti aspetteresti dalle persone che dovrebbero essere più mature, comprensione, lealtà, oestà, empatia. E invece niente, quello che ne è uscito fuori è un insieme di bassezze e disonestà che mettono in cattiva luce chi le ha fatte." Qui potete vedere Nadia Rinaldi che rivive la lite con Alessia Mancini.

