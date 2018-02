Riccardo Mandolini/ Il figlio Nadia Rinaldi non festeggia il compleanno senza la mamma (Isola dei Famosi 2018)

Questa sera, lunedì 5 febbraio, tra gli ospiti di Alessia Marcuzzi nello studio dell'Isola dei Famosi ci sarà anche Riccardo Mandolini, il figlio diciotenne di Nadia Rinaldi.

Nadia Rinaldi

Riccardo Mandolini è il primo figlio che Nadia Rinaldi, attuale concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, ha avuto dal suo matrimonio con lo sceneggiatore e regista Mauro Mandolini. Il ragazzo ha compiuto diciotto anni mentre la madre si trovava già in Honduras e il loro legame è così forte che ha deciso di non festeggiare il compleanno fino a che l'attrice non avrà fatto ritorno a casa. Un evento che potrebbe accadere questa sera, grazie alla nomination che la settimana scorsa ha messo in bilico la permanenza della Rinaldi in Honduras. Riccardo infatti sarà parte degli ospiti del reality per sostenere la madre e per starle ancora più vicino, dopo essere diventato un vero e proprio faro nella vita dell'artista. In una recente intervista, la Rinaldi ha sottolineato di aver perso molti kg grazie alla chirurgia, dopo anni trascorsi in sovrappeso e di aver allo stesso tempo deciso di chiudere con gli uomini. Per questo è proprio Riccardo ad aver assunto il ruolo di uomo di famiglia, attaccatissimo alla madre e suo sostegno in ogni decisione. Del resto dalla madre ha ereditato la passione per lo spettacolo ed è grazie a lei che è diventato uno dei talenti più giovani del musical M.A.F.I.A., nei teatri italiani nella stagione 2017.

Compleanno in stand by in attesa del ritorno della mamma

Il percorso di Nadia Rinaldi all'Isola dei Famosi 2018 è stato molto turbolento e per questo il figlio Riccardo Mandolini ha deciso di parlare in sua difesa a Pomeriggio Cinque. Sarà inoltre presente fra gli ospiti del reality nella diretta di questa sera, pronto a dare il suo supporto alla madre. Madre e figlio sono legati da un forte affetto e il neo diciottenne non poteva che alzarsi in piedi di fronte alle diverse accuse che hanno colpito l'attrice. Quest'ultima infatti ha avuto un'accesa lite con Rosa Perrotta, con cui affronterà il televoto questa sera, al fianco di Francesca Cipriani, che l'hanno portata a svelare un retroscena fisico dell'ex tronista di Uomini e Donne. Ed è proprio per la prima lite fra le due concorrenti che Riccardo ha deciso di non festeggiare il proprio 18esimo compleanno lo scorso 25 gennaio. Il ragazzo ha infatti scelto di rimanere da solo a riflettere e di attendere il ritorno della Rinaldi per poter festeggiare. Riccardo ha inoltre voluto commentare in modo simpatico le ultime accuse di Rosa alla madre, tacciandola di non essere di certo una signora elegante, visto che ha risposto all'attrice con "le mani a cucchiara". L'episodio particolare si riferisce alla risposta della Rinaldi alle parole dell'ex tronista, in cui ha svelato di aver cercato di avvicinarsi alla napoletana e di averle addirittura fatto un clistere, a dimostrazione del suo buon cuore. Clicca qui per rivedere l'intervista di Riccardo Mandolini a Pomeriggio Cinque.

