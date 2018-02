Rosita Celentano / Tra i sostenitori del premio alla carriera a Milva a Sanremo 2018 (Che fuori tempo che fa)

Rosita Celentano, l'artista è tra i sostenitori del premio alla carriera a Milva che dovrebbe arrivare durante il Festival di Sanremo 2018 ai nastri di partenza (Che fuori tempo che fa)

Rosita Celentano, Che fuori tempo che fa

Rosita Celentano è fra i recenti sostenitori del premio alla carriera a Milva, riconoscimento che a detta di tanti artisti dovrebbe esserle consegnato durante il Festival di Sanremo 2018. La figlia di Adriano Celentano ha accolto infatti l'appello lanciato da Cristiano Malgioglio a La vita in diretta, chiedendo che Milva venga riconosciuta come una delle maggiori cantanti italiane. La diretta interessata di contro ha voluto ringraziare quanti si sono uniti alla proposta, forti dell'hashtag #PremioCarrieraMilva lanciato su Twitter nei giorni scorsi. Questa sera, lunedì 5 febbraio 2018, Rosita Celentano sarà inoltre fra gli ospiti di Che fuori tempo che fa, condotto da Fabio Fazio su Rai 1. Una presenza inedita quella della figlia del molleggiato, che negli ultimi giorni ha ricordato su Instagram l'impresario David Zard, con cui condivideva la forte passione per Michael Jackson e recentemente scomparso. Nel suo post sui social, la Celentano ha infatti sottolineato come in una delle ultime volte che è entrata in contatto con Zard, quest'ultimo avesse manifestato la volontà di riaprire la causa a favore del grande artista per difenderne la memoria dalle accuse di infamia.

ROSITA CELENTANO: LA STORIA D'AMORE CON ANGELO VAIRA

A meno di un anno di distanza dalle sue nozze, la relazione fra Rosita Celentano e Angelo Vaira continua a far innamorare i fan della coppia. Il pubblico italiano si è commosso infatti di fronte alla richiesta affettuosa che la donna ha fatto al padre Adriano Celentano perché l'accompagnasse all'altare. Così come il post che Rosita ha pubblicato sui social all'inizio dello scorso mese, quando ha voluto lodare il padre in occasione del suo ottantesimo compleanno. Parole di forte affetto, in cui la figlia lo ha ricordato come "il mio mito di sempre", poco prima di lanciarsi in uno stuolo di qualità che riconosce al re del rock italiano. Ormai sempre più attiva nel mondo degli animali, la Celentano è concentrata nell'ultimo periodo nel portare avanti la sua causa in difesa di bestiami ed altre specie, dalle brutalità del macello fino alle sevizie nei canili. In uno dei suoi ultimi post su Instagram ha infatti raccontato con un video la storia di Frank, una mucca che è riuscita a sfuggire alla macellazione, una delle poche a lieto fine. Clicca qui per vedere il post di Rosita Celentano (https://www.instagram.com/p/Beulz_HgKuk/?taken-by=rosita17rosita). Appena poche ore prima invece aveva preso spunto da una foto scottante su un maialino per gridare il suo nuovo "basta" contro le brutalità del macello.

© Riproduzione Riservata.