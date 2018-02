SANREMO 2018 / Da Don Matteo al Festival della Canzone italiana: Nino Frassica ospite della kermesse

Nino Frassica, reduce dal successo di Matteo, sarà ospite sul palco del Festival di Sanremo 2018 nella serata di giovedì. Ecco tutte le news sulla prestigiosa kermesse.

05 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Sanremo 2018

A un giorno dalla prima puntata del Festival di Sanremo 2018 e dal debutto del trio di conduttori formato da Michelle Hunziker, Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, continuano a fioccare copiose le indiscrezioni sugli ospiti che si susseguiranno sul palco della prestigiosa kermesse. Fra i volti noti, in particolare, ritroveremo anche Nino Frassica, che sarà ospite della competizione musicale nella serata di giovedì. L’attore, che in queste ultime settimane sta ottenendo un grande successo su Rai Uno con la nuova stagione di Don Matteo, a quanto pare raggiungerà il palco dell’Ariston fra una pausa e l’altra delle riprese della fiction, che così come rivela “Tv sorrisi e canzoni”, dovrebbero terminare soltanto a metà febbraio. Nino Frassica, lo ricordiamo, non è un volto nuovo del Festival di Sanremo, dal momento che già nel 2016, scelto dall’allora direttore artistico e conduttore Carlo Conti, fu il protagonista di un indimenticabile monologo dal titolo “A mare si gioca”.

SANREMO 2018: L'OMAGGIO ALL'ITALIA DEGLI OSPITI INTERNAZIONALI

C’è grande attesa per l’appuntamento annuale con il Festival di Sanremo 2018, che oltre a portare sul piccolo schermo la kermesse musicale più amata dell’anno, darà la possibilità a numerosi ospiti internazionali di esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Fra i nomi più altisonanti di questa edizione ricordiamo quelli di Sting, Shaggy e di James Taylor, che si alterneranno assieme a una serie di big italiani non in gara nella prestigiosa competizione. Per quanto riguarda le loro esibizioni, così come rivela “Tv sorrisi e canzoni”, a differenza di quanto successo negli anni passati, il direttore artistico e conduttore del Festival Claudio Baglioni ha scelto di mantenere un certo riserbo; tuttavia, ha chiesto a tutti gli artisti internazionali di esibirsi nel corso delle cinque serate regalando un omaggio al paese che li ospita. Cosa succederà nel corso delle loro performance canore?

