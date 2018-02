SE MI LASCI TI CANCELLO/ Su Iris il film con Jim Carrey (oggi, 5 febbraio 2018)

Se mi lasci ti cancello, il film in onda su Iris oggi, lunedì 5 febbraio 2018.

Se mi lasci ti cancello, il film in onda su Iris oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola di genere romantica e di fantascienza con il titolo originale Eternal sunshine of the spotless mind che è stata realizzata nel 2004 da una produzione statunitense. Il film è stato diretto dal regista Michael Gondry (Human nature, L'arte del sogno, Moon Indigo), si avvale della brillante sceneggiatura di Charlie Kaufman (Essere John Malkovic, Confessioni di una mente pericolosa) e vede nel cast attori del calibro di Jim Carrey (Ace Ventura, The Truman show), Kate Winslet (The reader, Revolutionary road), Kirsten Durnst ( Spider man, Marie Antoinette) Tom Wilkinson (Michael Clayton, In the bedroom), Mark Ruffalo (The normal heart, The Avengers) e Elijah Wood (Il signore degli anelli, Lo Hobbit). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SE MI LASCI TI CANCELLO, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

Il film narra la storia di Joel (Jim Carrey) e Clementine (Kate Winslet), una giovane coppia di innamorati. Nel giorno di San Valentino, Joel Barish sente l'impulso di andare a Montauk invece di lavorare. Dopo aver trascorso una fredda giornata in spiaggia, incontra Clementine Kruczynski alla stazione ferroviaria e tra i due si sviluppa subito una forte attrazione. Joel e Clementine non sanno però che erano già stati amanti in passato per due anni. Clementine infatti, stanca di quella relazione tumultuosa, si era sottoposta a una procedura sperimentale presso la Lacuna Corporation grazie alla quale si era fatta cancellare tutti i ricordi relativi a Joel. Quando il ragazzo l'aveva scoperto, sconvolto aveva deciso di fare altrettanto ma durante la procedura di cancellazione dei ricordi aveva avuto un ripensamento scoprendo di amare ancora Clementine e di non volerne perdere la memoria. Gran parte delle scene del film a cui assistiamo si svolgono dunque nella mente di Joel che cerca di combattere per tenere insieme i ricordi dei loro momenti. La storia dei due protagonisti si intreccia a quella di personaggi secondari come Patrick, tecnico della Lacuna che tenta di sedurre Clementine utilizzando i suoi ricordi e Mary (Kirsten Durnst), che alla fine lascerà il suo impiego alla Lacuna mandando a tutti coloro che si erano fatti sottoporre alla cancellazione dei ricordi le loro informazioni personali. Il film è dunque una commedia romantica decisamente fuori dagli schemi, sorretta da una sceneggiatura brillante che scava nei risvolti psicologici delle relazioni umane e resa indimenticabile da una regia visionaria ed emozionante.

