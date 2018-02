SIMONE BARBATO / Il suo nascondiglio scoperto dai naufraghi: ora nomination? (Isola dei famosi 2018)

Simone Barbato, disturbatore presente nella Jungla de l’Isola dei Famosi, costretto a fare i conti con la solitudine, un forte temporale e la perlustrazione di Francesco e Rosa.

Simone Barbato a L'Isola Dei Famosi

È appena terminata la prima settimana di permanenza di Simone Barbato a L’Isola dei famosi 2018. Il noto personaggio televisivo che molti ricorderanno per le proprie performance ad Avanti un altro nelle vesti di Mimo e a Zelig, ha fatto il proprio ingresso nel reality di Canale 5 durante la seconda puntata assieme alla modella ed ex Pupa, Elena Morali. Il compito di Simone Barbato è quello di disturbatore ed in particolare di infiltrarsi tra le sistemazioni degli altri naufraghi e senza farsi notare rubare le loro scorte di cibo. Unica controindicazione è che nel caso venga ‘pizzicato’ il buon Simone sarà costretto a confrontarsi con una pericolosa nomination. Per il ‘Mimo’ sull’Isola c’è stato immediatamente da fare ed in particolare ha dovuto costruirsi il proprio rifugio mimetizzandosi nella folta giungla per non dare modo di essere visto dagli altri naufraghi. Clicca qui per vedere il video in cui Simone termina il proprio lavoro dando la buona notte a tutti.

SIMONE BARBATO, SCOPERTO IL SUO ACCAMPAMENTO

Simone Barbato che come detto sta vestendo i panni del disturbatore in questa edizione 2018 de l’Isola dei Famosi, nella sua ‘Jungla’ si è costruito un rifugio che utilizza come sorta di quartier generale per mettere a segno i ‘propri colpi’ ai danni degli ignari naufraghi. Tuttavia per Simone c’è stato da fare i conti con la solitudine e con un temporale che ha apportato danni al proprio rifugio: “La prima volta che ho riflettuto su quello che ho lasciato, diciamo, prima di partire.. mi sono passati per la testa tanti pensieri, insomma le cose che ho a casa ma non demordo di certo.. Si è rotta la capanna e ho fatto io da palo di sostegno per circa 20 minuti poi sono riuscito a ricucirla però è stato un disastro”. Tra l’altro nel corso della stessa giornata, Simone ha rischiato di essere individuato dagli altri naufraghi quando Rosa e Francesco si sono avvicinati molto a lui durante una sorta di perlustrazione della Jungla. Il suo accampamento non è stato individuato in quell'occasione, ma in una incursione successiva. La coppia di naufraghi aveva notato la presenza di un altro accampamento, ma turbati hanno deciso di tenersi la cosa per loro. Dopo il secondo furto di Simone, Francesco si è rimesso a caccia con gli altri naufraghi, riuscendo a scoprire il nascondiglio del “misterioso ladro”. Quando hanno scoperto che non erano soli sull'Isola dei Famosi, i concorrenti hanno espresso il loro entusiasmo e hanno invitato Simone Barbato ad unirsi al loro accampamento. Questo però vuol dire che la sua missione è fallita...

