SONIA LORENZINI ATTACCA EMANUELE MAUTI / La risposta del suo ex: "Lo stile non si compra" (Uomini e donne)

Sonia Lorenzini, intervistata da Giada De Miceli, ha detto la sua sulla fine del rapporto con Emanuele Mauti. Parole che non sono piaciute affatto al suo ex fidanzato...

05 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti

La storia tra Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti si è conclusa a distanza di pochi mesi dalla scelta avvenuta a Uomini e donne. La coppia, che in un primo momento ha preferito non aggiungere alcune dichiarazione, è ora molto attiva su social network e tabloid e non si tira indietro nell'esprimere il proprio punto di vista. È questo il caso della ex tronista che, ospite di Giada De Miceli nella trasmissione radiofonica 'Non succederà più', ha raccontato di non essersi pentita della scelta fatta: "È stata sicuramente sentita, una scelta di pancia. Poi io non ho le mezzo misura, parto sempre molto convinta, molto decisa, ho mollato tutta la mia vita e… si fanno le pazzie per amore! La mancanza di un contatto, di un abbraccio con i miei punti di riferimento mi portava a star male, però comunque l'ho fatto per amore e lo rifarei, non mi pento di niente". La Lorenzini ha inoltre precisato che non è stata la mancanza d'amore a portare alla rottura: "Il sentimento c'era, era forte, però non basta, l'amore richiede sacrificio, impegno, a volte bisogna scendere a compromessi e così non è stato, non c’è stato il punto d’incontro".

Sonia Lorenzini attacca Emanuele Mauti: ecco la risposta del suo ex

Sonia Lorenzini ha proseguito l'intervista da Giada De Miceli, lanciando una frecciatina ad Emanuele Mauti: "Ho trovato delle cose molto incoerenti, ho saputo di atteggiamenti che non ho trovato particolarmente carini. Io mi ero limitata a parlare della fine della nostra relazione in un determinato modo, molto vago, invece lui ha poi pubblicato una mia foto con un lungo elogio alla mia persona che non ho apprezzato tantissimo". Le recenti dichiarazioni non sono piaciute affatto alla ex tronista: "Sono rimasta delusa, poi uno si rimbocca le maniche e va avanti". Una frecciatina che Emanuele ha colto al balzo, tanto da avere deciso di intervenire direttamente sul web attraverso una sua Instagram Story: "Purtroppo lo stile, così come le p***e per assumersi le proprie responsabilità, non si comprano da nessuna parte".

© Riproduzione Riservata.