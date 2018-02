STRISCIA LA NOTIZIA/ Cambio di conduzione: arrivano Ficarra e Picone (oggi, 5 febbraio 2018)

Da questa sera, lunedì 5 febbraio, i due comici palermitani Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la notizia, prendendo il posto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

05 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Questa sera, lunedì 5 febbraio, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia. Sabato 3 febbraio è andata in onda l’ultima puntata del tg satirico condotta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti, che ha registrato una media di 4.439.000 spettatori con uno share del 18.3%. Al termine della puntata Michelle ha tenuto a ringraziare Gerry: “È stato veramente un onore lavorare con te sei una persona speciale. il pubblico ti ama”, ha detto la showgirl svizzera. “Viva Striscia, Viva la grande famiglia di Striscia”, ha aggiunto Scotti che ha fatto un grande in bocca al lupo alla Hunziker per la nuova avventura che l’aspetta a Sanremo. Anche Like, la cagnolina che li ha accompagnati in questo viaggio, abbandonerà il bancone di Striscia. I due hanno poi annunciato i loro successori: “Vi lasciamo in buone mani: arrivano Ficara e Picone”. I due comici palermitani condurranno Striscia fino al 9 giugno.

Il ritorno di Ficarra e Picone

Da oggi, lunedì 5 febbraio, Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la notizia, prendendo il posto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Per i due comici si tratta della quattordicesima stagione consecutiva dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci, dove resteranno fino a sabato 9 giugno, giorno dell'ultima puntata della 30ª edizione di Striscia. “Ogni volta che tocca a noi condurre Striscia si vota per qualcosa e stavolta il presidente Mattarella, siciliano come noi, ci ha telefonato proprio per chiederci quando subentravamo per fissare la data dell'elezione”, hanno scherzato i due comici intervistati da La Stampa. Salvatore Ficarra e Valentino Picone hanno debuttato alla conduzione di Striscia nella stagione 2004/2005 e a oggi hanno condotto ben 906 puntate.

