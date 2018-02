Stefano De Martino/ Divide il pubblico: possibile sostituzione in vista? (L'isola dei famosi 2018)

Volto delle Honduras, Stefano De Martino sta sostenendo il suo debutto all'Isola dei Famosi in qualità di inviato ed in base a tutto quello che sta succedendo nel reality, sembra proprio che il suo compito non sia per nulla semplice. L'ex ballerino di Amici si sta impegnando molto per sostituire Alvin, il suo predecessore e a detta di molti fan il vero colosso del reality, ma nel corso delle prime dirette avrebbe già dimostrato di avere un polso fermo. De Martino è infatti intervenuto senza battere ciglio di fronte alle accuse dirette da Eva Henger a Francesco Monte, sottolineando di non essere mai stato informato del famoso cannagate. Ed è proprio riguardo ai rumors che sono esplosi sui social su questa vicenda che molti telespettatori si stanno chiedendo se il ballerino sia già pronto a lasciare il reality.

A sollevare diversi dubbi è stato uno screenshot pubblicato da De Martino su Instagram, riguardo ad una videochiamata fatta con l'amico Marcello Sacchetta e motivo che farebbe pensare ad un suo possibile ritorno ad Amici. Ad alimentare inoltre i timori delle ammiratrici sono state alcune parole di Alberto Dandolo, che svelando alcuni presunti retroscena sulle persone implicate nell'affair marijuana alle Honduras, ha parlato anche del coinvolgimento di qualcuno che ha un ruolo pesante nel reality. Impossibile quindi per i fan non pensare proprio a De Martino, l'unico che in costante contatto con i Naufraghi potrebbe assumere eventualmente una posizione rischiosa.

NON SOLO I TELESPETTATORI A PARLARE DI LUI

A parlare di Stefano De Martino non sono ovviamente solo i telespettatori e appassionati dell'Isola dei Famosi 2018. Negli ultimi giorni Jeremias Rodriguez ha voluto rompere un presunto silenzio sull'ex cognato, rivelando che in seguito alla separazione fra il ballerino e la sorella Belen, il primo avrebbe deciso di togliere la parola all'intera famiglia dell'argentina. Una versione a cui manca la campana del diretto interessato, ma che per molti è preludio di un possibile arrivo di Jeremias alle Honduras. I social invece sembrano più concentrati sulla possibilità che De Martino possa diventare addirittura conduttore del Grande Fratello versione Nip, mentre altri si sono lanciati in accusa accese riguardo alle sue capacità di fare l'inviato del reality. Inevitabile che il ballerino si scontrasse con la popolarità registrata dal predecessore Alvin, l'unico agli occhi di molti ad avere le qualità giuste per sostenere un ruolo così stressante e complicato. Durante la prima diretta infatti, molti telespettatori si sono lanciati in critiche accese nei confronti di De Martino, accusandolo grazie a molti tweet di non essere idoneo come spalla di Alessia Marcuzzi. Altri visionari prevedono già che il ballerino verrà sostituito da Raz Degan, vincitore della scorsa edizione dell'Isola e avvistato a Milano nelle ultime ore.

