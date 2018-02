TERESA PUGLIESE VS FRANCESCO MONTE / Lei risponde alle critiche del web: "Nessuno schieramento per nessuno!"

Teresanna Pugliese critica Francesco Monte a Domenica Live e subisce la reazione dei fan del naufrago dell'Isola dei famosi 2018. Ma lei mette le cose in chiaro...

05 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Teresanna Pugliese

Le accuse di Eva Henger contro Francesco Monte sono uscite dall'Isola dei famosi 2018 per arrivare direttamente nel salotto di Barbara d'Urso a Domenica Live. Qui, l'ospite Teresanna Pugliese ha preso le difese della naufraga eliminata e si è espressa contro il suo ex fidanzato, con delle dichiarazioni che hanno causato un gran polverone nei social network. Secondo l'ex tronista di Uomini e donne, infatti, non è giusto concentrare l'attenzione sulla Henger, ma piuttosto cercare di far passare il messaggio nel modo corretto: "È droga leggera o pesante, è comunque droga che fa malissimo. Non si può far passare il messaggio che la canna sia normalità, a casa mia non lo è". A Lory Del Santo, che continuava a difendere Monte dalle accuse, Teresanna ha quindi specificato: "Che messaggio dai a casa facendo passare il fatto che in alcuni stati sia legale? Ai ragazzini facciamo capire che tutto si può fare. Di cattivi esempi ce ne sono molti in televisione ultimamente".

Teresanna Pugliese si difende dalle accuse del web

Teresanna Pugliese ha detto la sua contro Francesco Monte, lanciando anche una frecciatina contro Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez. Sull'ex Madre Natura di Ciao Darwin, la napoletana ha le idee chiare, convinta che stia solo pensando a tenere alto l'interesse mediatico: "La vedo una calcolatrice, che sa il fatto suo. Io penso sia business! Non mi pare che lei sia davvero presa da lui. E credo che lui abbia cercato con insistenza una rivalsa". Ma anche verso Cecilia Rodriguez non manca l'ennesima critica: "Ma sì, tanto che ce frega, chiudiamoci negli armadi e fumiamo marijuana!". Parole forti, che hanno scatenato le rimostranze dei tanti fan di Francesco Monte, pronti a difenderlo da qualsiasi pesane accusa. E proprio i tanti attacchi ricevuti nelle ultime ore nei social network, hanno reso necessario il nuovo intervento della Pugliese che ha voluto mettere le cose in chiaro: "Nessuno schieramento per nessuno! Qui bisogna fare attenzione a cosa è successo, come è passato il messaggio a casa!".

© Riproduzione Riservata.