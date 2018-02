TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE/ Su Canale Nove il film con Antonio Albanese (oggi, 5 febbraio 2018)

Tutto tutto niente niente, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel cast: Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio, alla regia Giulio Manfredonia. Il dettaglio.

05 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Canale 9

NEL CAST ANTONIO ALBANESE

Tutto tutto niente niente, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 21.25. Una pellicola comica che è stata diretta da Giulio Manfredonia nel 2012 e vede protagonista il personaggio di Cetto La Qualunque, interpretato da Antonio Albanese. Il film precedente, Qualunquemente, è stato sempre diretto da Giulio Manfredonia. Alle riprese di Tutto tutto niente niente ha preso parte anche il grandioso Paolo Villaggio, scomparso nel 2017. A differenza di quanto accade nel primo film, Antonio Albanese interpreta ben tre personaggi differenti. Accanto a lui, nel cast del film figurano Fabrizio Bentivoglio, Lunetta Savino, Massimo Cagnina, Luigi Maria Burruano, Maximilian Dirr e Lorenza Indovina. Lorenza Indovina torna a vestire i panni di Carmen La Qualunque, moglie di Cetto, così come accaduto nel film precedente. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE, LA TRAMA DEL FILM COMICO

La trama di Tutto tutto niente niente riprende esattamente dal finale di Qualunquemente. Il neo sindaco Cetto La Qualunque, viene tratto in arresto ed incastrato per una lunga serie di illeciti perpetrati da lui direttamente o dalla sua giunta. Con grande determinazione Cetto, però, decide di non aiutare gli inquirenti, tacendo i nomi dei suoi collaboratori. Grazie a questo suo comportamento esemplare, l'ex sindaco torna in libertà ed entra a far parte del Parlamento italiano su volere di un misterioso uomo di potere, noto come Sottosegretario. L'immunità parlamentare di cui ha potuto usufruire Cetto viene concessa anche ad altri due curiosi individui (entrambi i personaggi vendono interpretati da Antonio Albanese), Rodolfo e Frengo. Col passare dei giorni i tre nuovi parlamentari finiranno per creare una lunga serie di guai, tanto da spingere il Sottosegretario a rivedere la sua decisione. Nel finale Cetto accusa quest'ultimo di aver ordinato l'omicidio di alcuni parlamentari e poco dopo i tre scappano via dall'Italia, iniziando una nuova vita.

