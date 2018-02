UN POSTO AL SOLE / Diego si risveglia e sta bene, Patrizio torna da Rossella? (Anticipazioni 5 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 5 febbraio: Diego si risveglia dopo l'operazione al cuore e sta bene. Patrizio si sente in colpa per il suo comportamento.

05 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Si comincia oggi una nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. Si ripartirà dalla grande apprensione della famiglia Giordano per le sorti di Diego, costretto a subire un'urgente operazione al cuore. Tutti saranno al suo capezzale, in attesa di conoscere l'esito dell'intervento chirurgico che fortunatamente sembrerà essere andato per il meglio: il figlio di Raffaele, infatti, si riprenderà nel migliore dei modi e ritroverà al suo fianco la famiglia riunita. Ci sarà anche Patrizio che, dopo essersi scusato con il fratello per gli errori del passato, sarà ora consapevole di dover mettere la testa a posto per recuperare il terreno perduto. Saranno tante le persone con le quali dovrà scusarsi a partire da Rossella, che più di ogni altro ha sofferto per il suo cambiamento: ma un ritorno di fiamma tra loro sarà ancora possibile?

Un posto al sole: una difficile decisione per Niko

Saranno diversi gli spunti di riflessione nella puntata di Un posto al sole di oggi che concederà spazio a trame rimaste in sospeso da qualche tempo. Tra di esse la decisione di Niko e Susanna che, dopo il processo di Luca Grimaldi, si sono presi una pausa di riflessione dal lavoro. Non sarà però possibile restare a lungo in questa condizione, motivo per cui la coppia si confronterà in merito al prossimo passo da fare: torneranno a lavorare allo studio Navarra al fianco di Ugo e tenteranno una nuova strada, lontano dal mondo della Giustizia? Angela sarà molto preoccupata per le sorti di Valentina che sembrerà essere scomparsa nel nulla. Per questo deciderà di intervenire, mettendosi alla sua ricerca: riuscirà a mettersi nei guai a causa del suo eccessivo altruismo? Roberto vivrà con trepidazione le ore che precederanno la nomina dell'amministratore delegato dei cantieri, mentre Marina cercherà di spingere Sandro a non restare a guardare...

