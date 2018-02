UNA VITA / Un misterioso uomo soccorre Celia dopo un malore: è subito amore? (Anticipazioni 5 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 3 febbraio: Celia viene aiutata da Cruz dopo un malore. Felipe, al quale Huertas racconta quanto accaduto, difende la moglie.

05 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

È tempo di novità per i telespettatori di Una Vita, che oggi potranno vedere Celia alle prese con un misterioso sconosciuto. Dopo l'ennesimo scontro con Huertas, che la umilierà accusandola di non essere neppure in grado di avere figli, Celia si sentirà male in strada e perderà i sensi. Sarà in quel frangente che correrà in suo soccorso Cruz, che la aiuterà a rialzarsi evidenziando fin da subito grande disponibilità nei confronti della donna. Il sospetto che possa essere questo un clamoroso colpo di fulmine è fin da subito evidente... Poco dopo, Hertas correrà da Felipe e le racconterà quanto accaduto, precisando che Celia ha cercato di ricattarla pur di liberarsi di lei. E sarà a questo punto che la reazione dell'avvocato sorprenderà: Felipe, che fino a pochi giorni prima, era completamente succube della sua amante, avrà un clamoroso capovolgimenti di fronte e difenderà la moglie.

Una Vita: Pablo e Leonor si danno appuntamento a Malaga

Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, Pablo e Leonor saranno alle prese con la loro rocambolesca fuga e si separeranno, per evitare di essere fermati dalla polizia. Si daranno quindi appuntamento a Malaga, luogo dal quale dovranno partire per trasferirsi in Marocco e cominciare una nuova vita. La famiglia Valverde si preparerà a dare una festa nel suo nuovo appartamento di calle Acacias: Simon sarà impegnato nella scrittura degli inviti, che dovranno essere fatti recapitare ai nuovi vicini di casa. Ma se il colonnello sarà emozionato all'idea di presentare sé e sua figlia nel palazzo, l'atteggiamento di Elvira sarà ben diverso: la giovane, il cui rapporto con il padre continuerà ad essere conflittuale, penserà che Arturo abbia solo un obiettivo ovvero trovarle marito. Sara, una cameriera della Deliciosa, sparirà misteriosamente, e Victor sarà molto preoccupato per le sue sorti. Mauro correrà in suo soccorso, rendendosi disponibile ad indagare...

