Uomini e Donne/ Anticipazioni, Sonia Lorenzini: “Con Emanuele Mauti? Un abbaglio!” (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico anticipazioni e news: dopo la rottura, Sonia Lorenzini parla nuovamente della storia d'amore con Emanuele Mauti e svela che lui...

05 febbraio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Se la storia d'amore tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sembrava essersi conclusa in modo civile, adesso i due ex fidanzati hanno avuto modo di chiarire alcuni punti di vista. La coppia si era conosciuta durante il trono classico di Uomini e Donne. Lei, dopo la delusione ricevuta da Claudio D'Angelo, ha avuto modo di "riscattarsi" accomodandosi sulla mitica poltrona rossa. Dopo una serie di segnalazioni "capitanate" da Mario Serpa, il suo nuovo percorso stava per essere sporcato sul nascere e così, lasciandosi trascinare solo dal cuore, la ragazza ha scelto in tutta fretta lo sportivo. I due, una volta fuori dal programma, sono andati a convivere dopo pochissimo tempo, prima a Roma e poi anche in provincia. Successivamente la rottura, con un post su Instagram da parte di entrambi. Di recente, Sonia intervenuta ai microfoni di Radio Radio, ha voluto chiarire il suo punto di vista: “Per lui ho annullato tutta la mia vita”, ha affermato parlando con la Di Micheli che la intervistava. Di seguito, ha anche affermato che per amore talvolta di fanno delle pazzie.

Sonia e la frecciatina ad Emanuele: “Ha bisogno di qualcuno che dica sempre sì!”

Sonia poi, intervistata durante “Non succederà più”, ha anche affermato che tutte le pazzie fatte per amore di Emanuele lei, le rifarebbe altre mille volte anche se: “lui non le ha apprezzate, non le ha capite”. Tra di loro, ha spiegato l’ex tronista, c’erano delle fortissime divergenze caratteriali che inizialmente lei accettava perché offuscata dall’amore che provava nei suoi confronti. “Io mi sono molto adattata al suo stile di vita e lui meno al mio” ha affermato a tal proposito la Lorenzini. “Con Emanuele ho preso un abbaglio” ha dichiarato per poi precisare “Oggi non sono più innamorata, non c’è più amore, è andato sempre più scemando”. Eppure, la storia tra Sonia ed Emanuele è durata circa un anno: “Io all’inizio ero accecata dal sentimento che provavo poi con l’andare del tempo i problemi sono diventati sempre più grossi”. Nel frattempo, Emanuele Mauti intervistato da Comingsoon.it, ha anche dichiarato di essere pronto ad innamorarsi di nuovo. Sonia quindi, ha concluso ironicamente: “Ha bisogno di una persona che lo assecondi e che gli dica sempre sì”.

