Uomini e Donne/ Anticipazioni, Sossio Aruta: “Recensioni positive sul racconto della mia vita” (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Sossio Aruta ha ringraziato i suoi numerosissimi fan per il successo del suo libro "Yo Soy un Pajaro". Ecco tutte le info.

05 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Sossio Aruta, protagonista del trono over di Uomini e Donne

Sossio Aruta, reduce dal successo di Uomini e Donne, ieri pomeriggio è tornato sui social per ringraziare chi, dopo aver attentamente letto il suo libro dal titolo "Yo Soy un Pajaro", lo ha valutato con una recensione positiva. “Grazie a tutti per l’immenso interesse riguardo il mio libro, non mi aspettavo questo clamore”, ha ammesso il cavaliere con un post su Instagram “continuo ad avere tantissime richieste ma soprattutto recensioni positive sul racconto della mia vita, un modo di conoscere e sapere tutto di me, direi inedito”. Con le sue parole, il cavaliere del trono over ha inoltre ringraziato colei che ha messo nero su bianco tutta la sua esistenza, la scrittrice Tina Marasca, “capace di raccontarla attraverso la sua mano in modo piacevole e leggero senza un minimo di noia, ma con tanto interesse… perché come dico sempre è tutto, purtroppo per me, fott*** vero!”. Se vi siete persi il suo post e l’immagine che lo accompagna, potete cliccare qui.

OROSCOPO FAVOREVOLE PER GEMMA GALGANI, MA...

Non c’è pace per Gemma Galgani, che da quando ha scavato a fondo nel suo cuore riscoprendo tutto l’amore per Giorgio Manetti, non ha fatto altro che dominare tutte le trame del trono over con i suoi sempre più disperati tentativi di conquista. Nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, la dama continuerà a corteggiare con insistenza l’affascinante cavaliere, ma anche se lui ha già diverse volte chiarito di non essere più interessato alla sua corte, lei continuerà imperterrita a tentare il tutto per tutto. Riuscirà finalmente a conquistare l’amato gabbiano? Per il momento, nessuna conferma sembra trapelare dalle anticipazioni, anche se la Galgani assicura che in questa settimana, potrebbero arrivare nella sua vita moltissime novità. A confermarlo - sempre secondo la dama – l’oroscopo settimanale stilato da Paolo Fox, che ha inserito il suo segno in uno dei posti più alti della graduatoria. “E con Paolo Fox con l'arrivo di Saturno e Giove sempre più su!”, si legge infatti in uno degli ultimi post sul suo profilo social. Se vi siete persi il suo commento, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente su Facebook.

© Riproduzione Riservata.