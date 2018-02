Uomini e Donne Oggi / In onda la scelta di Paolo Crivellin: Marianna o Angela? (5 febbraio 2018)

Uomini e Donne, oggi 5 febbraio 2018, va in onda il trono classico con la scelta di Paolo Crivellin. Chi tra Angela Caloisi e Marianna Acierno ha conquistato il tronista?

05 febbraio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

La nuova settimana di Uomini e Donne ha inizio con un momento molto atteso dal pubblico del Trono Classico. Oggi, 5 febbraio 2018, va in onda la scelta di Paolo Crivellin. Dopo settimane di silenzio, durante le quali nulla si è saputo sul tronista e sulle sue corteggiatrici, Angela Caloisi e Marianna Acierno, oggi scopriamo finalmente cosa è accaduto. Paolo Crivellin ha registrato la sua scelta pochi giorni fa e in gran segreto, prima però il tronista ha trascorso alcuni giorni in compagnia delle sue due corteggiatrici all'interno di una bellissima villa. Paolo ha avuto modo di frequentare h24, seppur in due ambienti comunicanti ma separati, entrambe le corteggiatrici e dopo questi giorni è riuscito a fare la sua scelta.

LA SCELTA DI PAOLO: UN NO PER IL TRONISTA?

Ognuna delle due corteggiatrici ha però avuto modo di vedere, attraverso un monitor, tutto quello che Paolo Crivellin ha fatto con l'altra corteggiatrice e rivale. Questi giorni in villa sono serviti al tronista a sciogliere ogni dubbio e comprendere chi tra Angela e Marianna è la ragazza che ha conquistato il suo cuore. Sceglierà la follia e l'istintività di Angela o la solarità e la somiglianza nel carattere di Marianna? Lo scopriremo soltanto tra poche ore, quando su Canale 5 inizierà la nuova puntata di Uomini e Donne. Ma quale sarà stata la risposta della scelta? Paolo rischia infatti di ricevere un no in risposta dalla sua scelta, soprattutto se questa sarà Angela Caloisi che nelle ultime puntate ha più volte detto di non voler arrivare alla scelta "per dirti un no".

