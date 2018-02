VALENTINA VIGNALI E STEFANO LAUDONI / Sono tornati insieme? Ecco gli ultimi indizi del web

Valentina Vignali e Stefano Laudoni sono tornati insieme? Alcuni indizi presenti sui social network sembrano confermare il clamoroso ritorno di fiamma.

Cosa bolle in pentola tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni? La coppia si era lasciata burrascosamente a fine 2017, probabilmente per un tradimento di lui, e da allora non erano mancate le frecciatine reciproche attraverso i social network. Era stata soprattutto un'immagine della bella cestista in compagnia del collega Scott Ulaneo ad avere scatenato la rabbia del suo ex fidanzato che non era riuscito a stare zitto, criticando la Vignali per la velocità con la quale ha messo una pezza sulla loro storia. Dopo avere messo un like a tale foto, Laudoni aveva infatti precisato: "Non mi fate parlare raga che faccio scoppiare una bomba. Comunque, per chi lo volesse sapere il 25 dicembre ancora piangeva al tel con me in videochiamata e non aggiungo altro per rispetto". Se a pochi giorni prima di Capodanno, la Vignali sembrava avere dimenticato il suo ex (tanto da essere pronta ad un nuovo amore) ora qualcosa deve essere cambiato tra loro e gli indizi social lasciano davvero poco spazio ai dubbi.

Valentina Vignali e Stefano Laudoni: sono di nuovo una coppia?

La crisi tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni sembra superata a pochi mesi da quella che sembrava una rottura definitiva. In alcune loro foto pubblicate separamente nei rispettivi profili Instagram, i due atleti sembrano sdraiati sullo stesso letto anche se entrambi fanno bene attenzione a non allargare troppo l'obiettivo. Non solo, in una sua Instagram Story, Laudoni precisa che anche le ferite possono essere guarite: "I bambini credono che un piccolo bacio su un graffio possa farlo guarire... E ci credono perché si fidano di chi si prendono cura di loro". Si riferisce dunque proprio alla crisi superata con Valentina? E se ancora ci fossero dei dubbi sul ritorno di fiamma tra loro, ecco la dichiarazione di Francesca Brambilla che precisa su Instagram: "Mi sto sentendo male" e usa come come hashtag #cisonopassatepiùdonnechelenzuola".

