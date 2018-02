VALERIA FABRIZI/ Il rapporto speciale con Walter Chiari (S'è fatta notte)

Valeria Fabrizi ospite a "S'è fatta notte": l'attrice tra tanti ricordi e un futuro da vivere, nel ruolo di Suor Costanza in "Che Dio ci aiuti" e nei racconti dell'amico Walter Chiari

05 febbraio 2018 Fabio Belli

Ospite a “Si sta facendo notte”, la grande attrice Valeria Fabrizi, che dopo tanti anni sulla breccia ha vissuto in tempi recenti grande popolarità anche e soprattutto grazie alla sua interpretazione nella popolare fiction della Rai “Che Dio ci aiuti”. Una produzione che l’ha vista lavorare al fianco di Elena Sofia ricci nel ruolo di “Suor Costanza”, ma che rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di successi che per Valeria Fabrizi ha coinvolto anche il mondo della televisione, considerando che l’attrice originaria di Verona ha partecipato anche a diverse fiction come “Don Matteo” e miniserie per la tv molto popolari come “Il paradiso delle signore” oppure “Un matrimonio”, quest’ultima diretta da Pupi Avati. Una carriera che l’anno scorso ha festeggiato i sessant’anni, considerando che per Valeria Fabrizi la prima consacrazione avvenne con la partecipazione ed il quarto posto al concorso di Miss Universo nel 1957.

IL RAPPORTO CON WALTER CHIARI

Il fatto di essere nativa di Verona non è un particolare indifferente, Anche perché la comune città di nascita ha segnato per Valeria Fabrizi uno dei rapporti più intensi della sua vita, quello con un altro veronese doc, Walter Chiari. Con il quale la Fabrizi aveva vissuto una breve storia d’amore alla fine degli anni Cinquanta, per poi vivere una lunghissima amicizia durata fino alla morte dell’attore, tanto che per anni Chiari ha vissuto o frequentato assiduamente la casa di Valeria Fabrizi e del marito Tata Giacobetti, membro del Quartetto Cetra. Anni in cui Valeria Fabrizi è stata il vero porto sicuro per Walter Chiari, tanto che in alcune interviste l’attrice ha sottolineato di essere diventata una vera sorella minore per l’amico, ma anche che spesso si trovavano a litigare come una coppia che si trovava a vivere insieme da molti anni.

UNA NUOVA SERIE DI "CHE DIO CI AIUTI?"

Superati gli ottanta anni di età, Valeria Fabrizi resta comunque un’attrice e un volto familiari, e nell’intervista a “Si è fatta notte” ci sarà spazio per raccontare diversi aneddoti che ne hanno contrassegnato la carriera. E in una recente intervista ha parlato anche della sua opinione favorevole nel realizzare una quinta serie di “Che Dio ci aiuti”, mantenendo uno sguardo sempre teso anche verso il futuro: “Io penso ci sarà una nuova serie, non sarebbe giusto abbandonare una storia così. E visto che l’Italia è un Paese longevo, io spero di esserci anche nella prossima. Faccio la spesa, vado in giro e la gente ormai mi riconosce come Suor Costanza, e questo mi gratifica.” E chissà che proprio durante la puntata non possano arrivare novità riguardo il futuro di “Che Dio ci aiuti”.

