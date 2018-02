VITTORIO SGARBI CONTRO ADRIANO CELENTANO / "Tu soffocato di danaro, vivi solo di retorica"

Vittorio Sgarbi risponde per le rime ad Adriano Celentano, accusandolo di essere una persona soffocata da denaro e retorica. E sulle sue precedenti dichiarazioni precisa...

05 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi risponde per le rime alle accuse mosse da Adriano Celentano nei suoi confronti e per farlo si affida al Giornale, scrivendo una lunga lettera caratterizzata da espressioni particolarmente colorite: " Poverino. Anziano e orgogliosamente ignorante. Le persone consapevoli dicono fino all’ultimo giorno: Ancora imparo. Celentano è contento di essere ignorante, esalta il suo nipotino Di Maio, che sbaglia i congiuntivi e crede che Ravenna sia in Emilia dove, a insaputa di Celentano e di Di Maio, è sepolto Dante", precisa il critico d'arte per nulla disposto a chiudere un occhio sulla querelle con il Molleggiato. Prosegue quindi la sua invettiva: "Non gli dirò: capra!. Poverino Celentano: non ce la fa. Anche come profeta. Non appena, anziché farsi i ca**i suoi, mi annuncia, come una maledizione la tv per te rimarrà un lontano ricordo... nessuno più ti inviterà, io mi sveglio la mattina e, senza sapere delle polemiche di Celentano, vengo inviato da Giletti a parlarne".

L'attacco di Adriano Celentano a Vittorio Sgarbi

Qualche giorno fa Adriano Celentano, schieratosi al fianco di Luigi Di Maio del M5S, si era espresso duramente contro Vittorio Sgarbi, accusandolo di perdersi lungo i sentieri dell'arte: "In questa 'fiera elettorale', dove tutto si vende a buon mercato e chiunque è pronto a svenarsi per qualche voto in più, non poteva mancare un 'urlatore' come Sgarbis che, nonostante la sua dialettica, davvero invidiabile specie quando ci guida lungo i sentieri dell' ARTE, spesso poi si perde a causa di quel suo carattere di me**a". Parole al vetriolo alle quali Sgarbi ha deciso di rispondere per le rime, scrivendo una lunga accusa sul Giornale. L'attacco contro il Molleggiato prosegue con l'accusa di vivere lontano dalla realtà: "Io non tramonto. Tu, soffocato dal danaro, vivi solo di retorica, hai perso l'anima, l'autonomia di giudizio. Ti confesserò che ammiro più Ornella Vanoni di te. Ornella mi ha chiamato e mi ha dato ragione".

