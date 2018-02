#Cartabianca/ Anticipazioni 6 febbraio: Bianca Berlinguer va in onda anche con Sanremo

#Cartabianca, anticipazioni 6 febbraio: Bianca Berlinguer torna in onda su Raitre con una puntata dedicata alle elezioni politiche, in programma il prossimo 4 marzo.

06 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

#Cartabianca su Raitre

La Rai ha rivoluzionato il palinsesto della settimana sanremese solo in parte. Se su Raidue è stato cancellato il nuovo appuntamento con Stasera tutto è possibile che tornerà regolarmente in onda la settimana prossima, su Raitre è stata confermata la messa in onda di #Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer. Oltre al quotidiano appuntamento del preserale, Cartabianca va in onda anche tutti i martedì in prima serata. Nonostante gli ascolti siano nettamente inferiori rispetto a quelli che portava a casa qualche anno fa Ballarò, la messa in onda del programma di Bianca Berlinguer non è a rischio. Il programma, infatti, rappresenta il talk show politico principale della Rai. Tuttavia, il format sta perdendo interesse e riesce ad incollare davanti ai teleschermi poco più di un milione di telespettatori. Questa sera, con la messa in onda della prima serata del Festival di Sanremo 2018, per Bianca Berlinguer sarà ancora più difficile portare a casa un risultato soddisfacente.

ANTICIPAZIONI #CARTABIANCA: LA POLITICA AL CENTRO DEL NUOVO APPUNTAMENTO

Alle elezioni politiche del 4 marzo manca poco meno di un mese. In un periodo, politicamente così importante, dunque, la Rai non poteva fermare la messa in onda di #Cartabianca. Quali ospiti, dunque, ci saranno nel salotto di Bianca Berlinguer? Le anticipazioni non sono ancora state diffuse, ma è probabile che gran parte della serata venga dedicata ai partiti politici che si stanno sfidando per andare al Governo. Nelle ultime ore, Silvio Berlusconi, leader del centrodestra, è tornato a parlare. "Io non sono d'accordo con la parola inciucio: in Germania c'è una coalizione fatta alla luce del sole che va distinto da un accordo segreto. Non ci sarà nessuna possibilità di andare a fare una coalizione con questo Pd, se non ci sarà sarebbe necessario ritornare alle urne", ha dichiarato il Cavaliere ai microfoni di Agorà. Bianca Berlinguer, dunque, cercherà di capire la volontà degli italiani alle urne?

