15 MINUTI - FOLLIA OMICIDA A NEW YORK/ Su Rete 4 il film con Robert De Niro (oggi, 6 febbraio 2018)

15 minuti - Follia omicida a New York, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: Robert De Niro e Kelsey Grammer, alla regia John Herzfeld. Il dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE ROBERT DE NIRO

Il film 15 minuti - Follia omicida a New York va in onda su Rete 4 oggi, martedì 6 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola poliziesca che vede alla regia John Herzfeld. Il titolo del film ha tratto ispirazione da un celebre aneddoto espresso dal famosissimo artista poliedrico americano Andy Warhol, secondo cui tutti, in un prossimo futuro, diventeranno famosi per almeno un quarto d'ora. Nei panni dei personaggi principali della storia troviamo attori del calibro di Robert De Niro, Kelsey Grammer e Avery Brooks. John Herzfeld, che oltre aver diretto la pellicola, ne ha anche curato soggetto e sceneggiatura, è un noto regista americano famoso per aver diretto film del calibro di Reach Me - La strada del successo, Don King - Una storia tutta americana e Delitto a Central Park. Le musiche sono state affidate a J Peter Robinson, noto musicista inglese, oltre che direttore d'orchestra. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

15 MINUTI - FOLLIA OMICIDA A NEW YORK, LA TRAMA DEL FILM

L'agente Eddie Flemming ed il vigile del fuoco Jordy Warsaw, sono chiamati a collaborare per fare luce su un misterioso incendio che, con molta probabilità, cela un macabro omicidio. Ben presto i rapporti tra i due diventano tesi, dopo che Jordy si innamora perdutamente di una delle testimoni oculari della scena del crimine. La cosa infastidisce Eddie, preoccupato delle ripercussione che il comportamento avventato di Jordy potrebbe avere sul resto delle indagini. Una sera, poco prima che Eddie dichiari il suo amore a Karas (una reporter), l'agente viene rapito dagli esecutori materiali dell'omicidio su cui sta indagando assieme a Jordy. L'uomo viene sottoposto a torture disumane e poco dopo ucciso, mentre uno dei due criminali filma il tutto. Il video dell'omicidio dell'agente Eddie, viene poco dopo, ceduto al reporter Robert Hawkins che decide di trasmetterlo in tv senza avvisare preventivamente gli inquirenti. Warsaw è piu che mai deciso ed inchiodare i due malviventi e vendicare la terribile morte del suo collega.

© Riproduzione Riservata.