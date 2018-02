ANNA DAN, MOGLIE DI GIANNI MORANDI/ Gli farà foto anche a Sanremo 2018?

Anna Dan: la moglie di Gianni Morandi è sempre più popolare sui social. In occasione dell'esibizione del marito a Sanremo 2018, seguirà il marito all'Ariston? Sui social nessun indizio...

Gianni Morandi e Anna Dan

Anna Dan e Gianni Morandi a Sanremo? Il secondo di sicuro, la prima non sappiamo ancora...Sì, perché dando un'occhiata ai social, strumento molto utilizzato dai due - sia per quanto riguarda Instagram, che Facebook - non ci sono indizi che suggeriscano la presenza della moglie di Gianni Morandi a Sanremo. L'eterno ragazzo di certo questa sera farà la sua apparzione sul palco dell'Ariston. Un modo per far sentire la propria vicinanza all'altro "capitano coraggioso", quel Claudio Baglione che in qualità di direttore artistico della kermesse si giocherà una fetta importante della sua carriera. Morandi presenterà il brano "Una vita che ti sogno", scritto per lui da Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti e non è escluso che proprio quest'ultimo sia presente sul palco. Sì, ma in platea? L'ultima foto di Anna Dan su Instagram la ritrae a Bologna. Certo fa ancora in tempo ad arrivare: fino a Sanremo non è lunga...

ANNA DAN E MORANDI: È LEI IL SEGRETO DEL SUO SUCCESSO?

Ma chi è Anna Dan? E cosa rappresenta per Gianni Morandi? In una parola: l'amore. I due si sono conosciuti nel 2004 in occasione di una partita di calcio giocata dal sempre sportivissimo Gianni. Tra i due è subito scoccata la scintilla e si può dire senza timore di essere smentiti che si è presto trasformata in incendio. Lo suggerisce il fatto che da 14 anni questa coppia resiste e anzi è sempre più forte. Negli ultimi anni, inoltre, Anna Dan è sempre più protagonista - e non più soltanto spettatrice - delle attività di Morandi. L'esempio calzante di quanto affermiamo arriva dalla partecipazione nel video di Fabio Rovazzi e del marito, "Volare", dove Morandi in persona si mette in moto per cercare di liberare la sua Anna presa in ostaggio. Una personalità dunque capace di non fare ombra al marito ma allo stesso tempo di risplendere di luce propria. Risiede forse nelle qualità di Anna Dan come donna la ricetta della felicità di Morandi?

Bologna Arte Fiera Un post condiviso da Anna Dan (@annadan94) in data: Feb 2, 2018 at 1:53 PST

