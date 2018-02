ANNA FERZETTI/ Chi è la compagna di Pierfrancesco Favino: quando il matrimonio? (Sanremo 2018)

Anna Ferzetti: l'attrice 34enne è la compagna di Pierfrancesco Favino, co-conduttore della 68esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Michelle Hunziker.

06 febbraio 2018 Fabio Morasca

Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino (Web)

Anna Ferzetti è la compagna di Pierfrancesco Favino, l'attore romano che co-condurrà la 68esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Michelle Hunziker. Anna Ferzetti è un'attrice figlia d'arte: suo padre, infatti, è Gabriele Ferzetti, attore attivo al cinema, al teatro e in televisione, scomparso all'età di 90 anni nel 2015. Anna Ferzetti, 34 anni, è la compagna di Pierfrancesco Favino da oltre 14 anni esattamente come la differenza d'età che li separa. Dalla sua compagna, Pierfrancesco Favino ha avuto due figlie, Greta, che oggi ha 11 anni, e Lea, che ne ha 5. Favino e la Ferzetti hanno anche recitato insieme a teatro in spettacoli come Servo per due (One man, Two Guvnors) e La controra. Per quanto riguarda la sua carriera da attrice "singola", Anna Ferzetti ha lavorato recentemente nei film cinematografici Il colore nascosto delle cose, con Adriano Giannini, e Terapia di coppia per amanti, nella web serie Mamme imperfette e nella serie tv, Rocco Schiavone, con Marco Giallini.

PIERFRANCESCO FAVINO E ANNA FERZETTI NON SONO SPOSATI

Intervistata dal settimanale Io, Donna, Anna Ferzetti ha svelato i segreti di una relazione così longeva: "Ci vediamo poco, e ogni volta è una gioia ritrovarsi. Credo sia fondamentale mantenere i propri spazi, oltre al lavoro e alla famiglia. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza". Per ora, il matrimonio non è una necessità per Favino e la sua compagna anche se quest'ultima non lo esclude del tutto. Favino e Anna Ferzetti si sono innamorati prima che arrivasse il successo personale per entrambi: all'epoca, infatti, l'attore romano non era conosciuto come lo è oggi, anche a livello internazionale, mentre la Ferzetti ha iniziato a recitare soltanto dopo la nascita della loro prima figlia. In un'intervista concessa al settimanale Grazia, invece, l'attrice si è definita una donna "solare, allegra, malinconica, testarda, pratica e fedele". Riguardo il feeling, non solo a livello privato ma anche professionale, con Favino, Anna Ferzetti ha dichiarato: "C'è grande stima reciproca e rispetto. E poi siamo due stacanovisti".

