DIRETTA / Atalanta Chievo (risultato finale 1-0) streaming video e tv: chance per il pari di Rigoni!

Diretta Atalanta Chievo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo a Bergamo per la 23^ giornata di Serie A

04 febbraio 2018 - agg. 04 febbraio 2018, 16.56 Mauro Mantegazza

Diretta Atalanta-Chievo (LAPRESSE)

DIRETTA ATALANTA CHIEVO (1-0): CHANCE PER IL PARI DI RIGONI!

Non paga della rete di vantaggio, arrivata dopo 73 minuti di assedio, l’Atalanta sfiora pochi minuti dopo il raddoppio che chiuderebbe i giochi con l’olandese De Roon: ma stavolta Sorrentino compie il suo secondo miracolo di giornata ed evita la nuova capitolazione dei suoi (76’). Trascorrono altri 180 secondi e tocca al neo-entrato Cornelius esaltare ancora l’estremo difensore clivense che si conferma, ancora una volta, il migliore dei gialloblu e permette alla compagine di Maran di restare nel match a soli dieci minuti dalla fine. Il tecnico ospite, dal canto suo, decide di giocarsi la carta Inglese, inserendo l’attaccante al posto di un difensore (Gamberini): sull’altro versante, invece, Gasperini fa la scelta opposta, decidendo di coprirsi con l’ingresso del difensore argentino Palomino in luogo di un Ilicic calato alla distanza. Tuttavia, anche se minore, il forcing dell’Atalanta continua e i gialloblu ospiti non sembrano avere spazi per provare a cercare il pareggio: e invece, dal nulla, al minuto 86 Rigoni ha una ghiotta occasione per portare a casa un pari beffardo, ma sul cross di Inglese il centrocampista ospite non inquadra la porta. La chance rivitalizza i veneti e mette in ambasce gli orobici dopo aver condotto sempre la gara: nel lungo recupero concesso dal direttore di gara però non succede nulla e così l’Atalanta porta a casa tre punti con un risultato striminzito e ringrazia il giovane difensore Mancini, al suo primo gol in A, se 90’ di predominio non si siano trasformati in uno sterile assedio. (agg. di R. G. Flore)

RETE DI MANCINI, IL VAR CONVALIDA!

Nonostante i nerazzurri di casa continuino ad accumulare corner (cinque di fila) e… palle-gol di Cristante, giunti a metà del secondo tempo non accenna a sbloccarsi lo 0-0 iniziale tra Atalanta e Chievo. A dire il vero, dopo un’ora di gioco a ritmi davvero elevati, gli orobici tirano pure il fiato e così i veronesi hanno l’occasione di rimettere, anche se sporadicamente, la testa fuori dalla propria metà campo: al 64’ Gasperini decide allora di cambiare le carte in tavola e toglie uno stanco Petagna, mettendo al suo posto l’attaccante danese Cornelius. Proprio il nuovo entrato fa a sportellate coi difensori gialloblu, mostrando di essere entrato con buon piglio e al minuto 72 conquista una buona punizione: sugli sviluppi, nasce un corner sul quale il giovanissimo Gianluca Mancini segna di testa a causa di un tocco di mano solamente presunto. Passano però pochi secondi e l’arbitro al VAR decide di ribaltare la decisione e assegnare la rete del vantaggio agli orobici che così, al 73’, segnano col classe ’96 (dalle immagini si vede che insacca di petto): 1-0! (agg. di R. G. Flore)

QUARTA OCCASIONE PER BRYAN CRISTANTE!

La seconda frazione di gara ricomincia nello stesso modo con cui si era chiusa la prima: stessi schieramenti campo (fatta eccezione per il Chievo, nel quale Cesar rileva un Dainelli avvicendato per motivi fisici più che per scelta tattica) e Atalanta che pigia nuovamente il piede sull’acceleratore, alla ricerca di un vantaggio che sarebbe anche meritato. E, proprio come accaduto nel primo tempo, Bryan Cristante ha addirittura la quarta chance personale di portare in vantaggio gli orobici, in quella che è diventata oramai una sfida personale a Sorrentino: al minuto 51, infatti, il centrocampista segue un’iniziativa di Hateboer e sul suo cross “spara” di prima intenzione ma, anche stavolta, a fargli difetto è solo la mira. Di fronte a quella che è una autentica marea, i clivensi non riescono più a imbastire azioni di alleggerimento e così ancora una volta Cristante e Freuler hanno l’occasione di inserirsi negli spazi che crea per loro Petagna con il solito, encomiabile lavoro. (agg. di R. G. Flore)

CONTINUA IL FORCING DELLA DEA!

Dopo un assedio durato oltre venti minuti e che ha visto l’Atalanta avere almeno tre nitide palle-gol per sbloccare l’incontro, il Chievo di Maran riesce ad alleggerire la pressione avversaria nella fase conclusiva della prima frazione con Hetemaj, tra i più intraprendenti fra i gialloblu, che si avventura tra le maglie nerazzurre e scocca un tiro che però termina a lato della porta di Berisha Piccolo “giallo” al minuto 37, quando i calciatori della Dea chiedono l’intervento del direttore di gara per un fallo di Gamberini su Ilicic, ma l’arbitro non pare essere d’accordo. Al 40’, a dimostrazione di quanto sia alto il baricentro della formazione orobica, a tentare la fortuna è il difensore brasiliano Toloi, ma il suo tiro è tanto coraggioso quanto velleitario e stavolta Sorrentino non deve fare gli straordinari. E così, dopo l’ennesima chance per l’indemoniato Cristante (tiro su assist di Petagna al 43’) e nei quali ai punti si è fatta però preferire nettamente la compagine di Gasperini, Atalanta e Chievo tornano negli spogliatoi ancora sul punteggio di 0-0. (agg. di R. G. Flore)

OCCASIONI ANCHE PER FREULER E ILICIC!

Dopo la doppia occasione avuta da Cristante nel primo quarto d’ora di gioco, il ritmo degli arrembaggi dell’Atalanta si fa ancora più battente e il Chievo deve ricorrere a un grande sforzo per non capitolare in altre due circostanze: al minuto 23 è infatti il suo “collega” in mediana Freuler ad andare vicino alla rete dell’1-0 con un tiro da posizione favorevole, ma l’esecuzione è da dimenticare. Passano solo pochi minuti ed è il turno di Ilicic che, sempre con un tentativo dalla distanza, stavolta mette davvero i brividi a Sorrentino dal momento che la sfera scheggia la traversa prima di spegnersi fuori. E i clivensi? La risposta a questo forcing comunque c’è ed è nei piedi del duo Meggiorini-Hetemaj che però sprecano la ripartenza. E così alla mezzora arriva un nuovo pericolo per la retroguardia della squadra di Maran con il solito Cristante che, alla ricerca del suo ottavo gol nel torneo, e mette a dura prova i riflessi dello stesso Sorrentino che sembra essere in uno di quei pomeriggi di grazia in cui allunga i tentacoli su tutto (31’). (agg. di R. G. Flore)

COLPO DI TESTA A LATO DI CRISTANTE!

Partono subito forte Atalanta e Chievo nelle battute iniziali di questo match che, allo stadio “Azzurri d’Italia”, vede di fronte gli orobici alla ricerca del risultato che dia continuità a una classifica comunque lusinghiera e i clivensi di qui tre punti che allontanerebbero lo spettro di un crisi che si protrae da un po’. Contrariamente alle aspettative, nonostante siano i nerazzurri a fare la partita, gli ospiti “mordono” spesso sul portatore di palla orobico, tanto che nei primi dieci minuti l’azione ristagna a centrocampo: tra i più attivi c’è comunque Meggiorini tra gli ospiti, anche se non gli arriva alcun pallone giocabile nella metà campo bergamasca. Sull’altro versante, è di Cristante (bomber inatteso dei suoi con 7 reti) la prima occasione con una bella inzuccata che però non centra lo specchio della porta di Sorrentino: insomma, ai punti i ragazzi di Gasperini si fanno preferire, anche in virtù del maggiore tasso tecnico. E al 14’ è ancora lo scatenato Cristante ad andare vicino alla rete dell’1-0 grazie a un nuovo colpo di testa che grazie ancora una volta l’estremo difensore clivense. (agg. di R. G. Flore)

FORMAZIONI UFFICIALI, SI COMINCIA!

A minuti avrà inizio la sfida tra Atalanta e Chievo e mentre le formazioni ufficiali del match stanno per uscire dagli spogliatoi, prendiamo un momento per mettere sotto la lente di ingrandimento i due allenatori oggi protagonisti in questi turno della Serie A. A fare gli onori di casa allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia sarà Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea dal giugno 2016 e che tanto ha dato alla squadra bergamasca, ora tra le grandi in Europa League e pure tra le formazioni più in forma di questa stagione della Serie A. Non ci sorprende quindi scoprire, ricordando sia i tanti successi che le belle prestazioni messe in campo, che nelle 72 partite vissute dalla panchina dell’Atalanta, Gasperini abbia raccolto una buona media di 1.82 punti a match, la miglior finora della sua carriera come allenatore. Ospite oggi a Bergamo invece Rolando Maran, allenatore del Chievo e bandiera della squadra gialloblu quando era ancora un giocatore. Appesi gli scarpini al chiodo, il tecnico di Rovereto si è fatto le ossa al Cittadella, Brescia e poi Vicenza oltre che a Varese e Catania, prima di tornare in casa gialloblu nell’ottobre del 2014. Dando un occhio ai numeri vediamo che Maran, in 135 presenze in casa Chievo ha raccolto una media punti di 1.21. Ecco ora le formazioni ufficiali di Atalanta Chievo: parola al campo! ATALANTA (3-4-1-2): E. Berisha; Toloi, Mancini, A. Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Petagna. Allenatore: Gian Piero Gasperini CHIEVO (3-5-1-1): Sorrentino; Bani, Dainelli, Gamberini; Depaoli, P. Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini, Jaroszynski; Birsa; Meggiorini. Allenatore: Rolando Maran (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Chievo verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, dal momento che Sky detiene appunto in esclusiva i diritti per le partite di entrambe le formazioni: l’appuntamento per questo pomeriggio è dunque su Sky Calcio 4, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Atleti Azzurri d’Italia anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

I TESTA A TESTA

La gara Atalanta-Chievo si è giocata dodici volte con l bilancio che è nettamente a favore dei bergamaschi. La Dea infatti ha superato la squadra clivense 7 volte con 2 pareggi e 3 successi dei gialloblù. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, una gara terminata col risultato di 1-0 grazie a una giocata al 52mo del Alejandro Gomez. Stesso risultato è arrivato nel match ancora precedente che risale all'aprile del 2016, gara che quella volta aveva deciso Marco Borriello col Papu che successivamente si era fatto espellere. L'ultima vittoria del Chievo Verona all'Atleti Azzurri d'Italia la ritroviamo nel febbraio del 2010, una gara decisa da una giocata di Sergio Pellissier in chiusura della prima frazione di gioco. Nel finale il Chievo era rimasto in dieci per l'espulsione di Luca Rigoni. Per trovare un pareggio invece dobbiamo fare meno strada e aprire l'almanacco al gennaio del 2015, una gara terminata 1-1 con i gol di Davide Zappacosta e Dejan Lazarevic al novantesimo. agg. di Matteo Fantozzi)

LE STATISTICHE

Atalanta Chievo è una partita molto interessante in questa giornata di Serie A; vediamo allora quali sono alcune delle principali statistiche per le due squadre in campo all’Atleti Azzurri d’Italia. I nerazzurri segnano molto: settimo attacco con 34 reti messe a segno e una media di 1.55. I clivensi, invece, sono in quindicesima posizione: 21 reti e una media di 0.95 gol a partita. Il Chievo Verona crossa molto, con 186 tentativi utili e 132 sbagliati. I nerazzurri, invece, hanno tentato il traversone in 139 occasioni e 110 errori compiuti. Meglio i clivensi, che cercheranno di sfruttare quest'arma. L’Atalanta in casa ha perso tre volte, ma due volte nelle ultime due uscite; non vince a Bergamo da fine novembre, da allora ha messo insieme anche un pareggio (contro la Lazio, 3-3) in appena tre gare nel proprio stadio a fronte di cinque trasferte nelle quali ha raccolto quattro vittorie e un pareggio. Il Chievo è in crisi: non vince dal 25 novembre, da allora sei sconfitte e due pareggi subendo 18 gol (in due partite ne ha incassati 5, contro Inter e Lazio). (agg. di Claudio Franceschini)

L'ARBITRO

Atalanta Chievo all’Atleti Azzurri d’Italia sarà dunque diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese, 41enne fischietto della sezione Aia di Teramo. Gianpaolo Calvarese è alla nona gara stagionale diretta in serie A, a cui se ne aggiungono due dirette in Coppa Italia. Quattro le vittorie interne, due i pareggi e due anche le vittorie esterne nei precedenti incontri da lui arbitrati nella Serie A 2017-2018, nei quali Calvarese ha incrociato una volta il Chievo di Rolando Maran e mai i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Nell’incontro che ha visto protagonista il Chievo, in casa dell’Inter, ci fu la netta vittoria nerazzurra per 5-0, dunque per i clivensi non si tratta certo di un ricordo piacevole. In totale, nelle gare dirette in questo campionato, il fischietto abruzzese ha uno score che parla di 32 cartellini gialli, un calcio di rigore ed una espulsione per doppia ammonizione. La squadra arbitrale per il match di Bergamo è completata da Posado e Prenna come guardalinee, poi il quarto uomo è Balice. Alla VAR Ghersini, con assistente AVAR Abisso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Atalanta Chievo sarà diretta dall’arbitro Calvarese; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 4 febbraio, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo e sarà valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2017-2018, in cui l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Chievo di Rolando Maran. Per i nerazzurri il giudizio sulla stagione è ottimo su tre fronti: l’Atalanta ha regalato grandi gioie ai propri tifosi sia in Europa League sia in Coppa Italia, mentre in campionato ogni tanto ha pagato le fatiche dei molti impegni, ma l’ottavo posto con 33 punti lascia intatte le possibilità di qualificarsi di nuovo per l’Europa anche al termine di questo campionato. Certo, la Dea ha davanti a sé un febbraio fittissimo di partite e dunque saranno settimane impegnative: una vittoria oggi vorrebbe dire cominciare il mese con il piede giusto.

Il Chievo invece aveva iniziato benissimo la stagione e sembrava avviato all’ennesima tranquilla salvezza anticipata. Da dicembre in poi però qualcosa si è inceppato per i gialloblù di Rolando Maran, a cominciare dal 5-0 incassato a San Siro contro l’Inter che sembra avere fatto male ad entrambe le formazioni: adesso il Chievo ha 22 punti, un margine ancora dignitoso sulla zona retrocessione ma non può certo dirsi tranquillo, soprattutto se dovesse continuare il trend negativo degli ultimi due mesi, che deve essere invertito al più presto se non si vogliono correre rischi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CHIEVO

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Atalanta Chievo, notiamo che fra i nerazzurri c’è il dubbio fra Petagna e Cornelius (favorito stavolta l’italiano) per completare l’attacco che per il resto è composto dal Papu Gomez e da Ilicic come trequartista. Da segnalare il ritorno di Spinazzola come esterno sinistro di centrocampo, a destra Hateboer e nella coppia centrale Cristante affiancato da uno tra Freuler e De Roon, più probabilmente lo svizzero. Un dubbio per mister Gasperini infine anche in difesa, con Masiello favorito su Palomino per affiancare Toloi e Caldara davanti a Berisha. Il Chievo invece fa i conti con gli strascichi della partita contro la Juventus, sotto forma di squalifica di Cacciatore e Bastien. Inoltre bisogna considerare anche i problemi fisici di Tomovic, Castro e Inglese. Tutto questo considerato, ecco che la formazione titolare dovrebbe vedere Sorrentino in porta, davanti a lui la retroguardia a tre con Gamberoni, Dainelli e Bani; a centrocampo dovrebbe già debuttare Giaccherini, in un reparto che per il resto dovrebbe vedere in campo Depaoli, Radovanovic, Hetemaj e Gobbi; infine Birsa agirà alle spalle della prima punta, ruolo per il quale ci sono ben cinque nomi possibili. Da non escludere però un passaggio dal 3-5-1-1 al 4-3-1-2 per un modulo più aggressivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico praticamente a senso unico per questa partita fra Atalanta e Chievo, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che non ha dubbi nell’indicare i nerazzurri come favoriti: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Atalanta pagherebbe appena 1,38 volte la posta in palio, mentre la quota si alza di parecchio per il pareggio e soprattutto per la vittoria esterna del Chievo, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 4,75 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 8,25.

© Riproduzione Riservata.