ANNALISA/ Video, "Il mondo prima di te": canzone scritta a sei mani per migliorare l'11° posto (Sanremo 2018)

Annalisa Scarrone torna con il brano "Il mondo prima di te" sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2018 nella categoria dei Big dopo due anni: video e interviste

Annalisa Scarrone, in uno scatto (Archivio)

Annalisa Scarrone sarà sul palcoscenico di Sanremo 2018 col brano “Il mondo prima di te” a due anni esatti di distanza dalla partecipazione nella categoria Campioni durante l’edizione condotta da Carlo Conti. Per la 32enne artista originaria di Savona si tratterà della terza partecipazione a Sanremo, dopo che nel 2016 si era classificata all’undicesimo posto con “Il diluvio universale”, diventato in seguito un singolo di successo. In attesa di scoprire il testo e le musiche del brano che presenterà quest’anno (solitamente vengono resi noti una settimana prima dell’avvio ufficiale su Tv Sorrisi e Canzoni), è stato reso noto che “Il mondo prima di te” è stato scritto a sei mani dalla stessa Annalisa Scarrone assieme ad Alessandro Raina e Davide Simonetta. Inoltre, per quanto riguarda la serata dedicata ai duetti (ovvero, la quarta), Annalisa presenterà la sua nuova canzone in coppia con Michele Bravi, noto per essere stato il vincitore di X Factor 7 e per aver partecipato a Sanremo 2017, ottenendo un lusinghiero quarto posto finale con “Il diario degli errori”.

ANNALISA, L'USCITA DEL NUOVO ALBUM "BYE BYE"

In attesa di scoprire quale è il sound del brano che Annalisa presenterà davanti alla platea del Teatro Ariston di Sanremo, negli ultimi giorni sono stati resi noti alcuni dettagli a proposito di “Bye Bye”, la nuova fatica discografica della cantautrice ligure, nonché sesto lp di una carriera già lunga anche se cominciata dopo il 2010. Il nuovo disco sarà pubblicato una settimana dopo la conclusione dell’appuntamento sanremese (sarà disponibile in formato digitale dal 16 febbraio), ma è stata già resa nota la copertina attraverso un post pubblicato sull’account Instagram della stessa artista (@naliannalisa). “Come forse avete intuito, questa è la copertina del mio nuovo disco” esordisce la diretta interessata, annunciando ai suoi follower di volerli fare entrare “pezzo per pezzo” in questo suo nuovo mondo. Dopo aver spiegato il significato del titolo, “Bye Bye”, ovvero una ricerca di vita e musicale che rappresenta per lei una nuova direzione verso territori ancora inesplorati, Annalisa conclude rivelando che “mi sono trovata” e poi dà appuntamento a tutti all’uscita del disco: “Chi viene con me?”.

L'ESPERIENZA TELEVISIVA CON "TUTTA COLPA DI DARWIN"

In attesa del suo ritorno in televisione nella più mediatizzata rassegna canora della penisola, Annalisa ha chiuso il 2017 alla grande con la sua apprezzata partecipazione a Tutta colpa di Darwin, lo show dedicato alla divulgazione scientifica per i più giovani e che ha visto l’artista debuttare su Italia 1 in seconda serata. nella puntata dello scorso 3 dicembre: sin dalla sua ideazione, il format si propone come una sorta di alternativa ai classici programmi di approfondimento per le nuove generazioni. Nel primo appuntamento, molto apprezzato dal pubblico, Annalisa ha chiacchierato con Roberto Vecchioni di scienza e religione, forte anche della sua formazione (è laureata in Fisica). “Io con la tecnologia ho un buon rapporto e mi diverte un sacco, dato che mi piace impareare cose nuove” ha spiegato nel corso di un’intervista rilasciata per raccontare quali sarebbero stati i temi trattati nel corso delle varie puntete, tra cui anche la robotica e le intelligenze artificiali.

© Riproduzione Riservata.