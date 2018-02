Amici 17/ Carlo Di Francesco contro il Biondo: nascono amori nella scuola

Amici 17: il professore Carlo Di Francesco attacca il Biondo, reo di non dare peso alle critiche e di pensare solo agli inediti, nella scuola nascono i primi amori.

Amici 17 - Biondo

Il serale di Amici 17 è sempre più vicino e gli allievi cominciano seriamente a pensare a quella maglia che consentirebbe loro di accedere alla fase più importante del programma. Secondo Carlo Di Francesco, all’interno della scuola, ci sono molti allievi che pensano di essere già al serale e non si impegnano come dovrebbero. L’insegnante, infatti, ha puntato il dito contro il Biondo, reo di pensare unicamente ai suoi inediti e di non dare assolutamente peso alle critiche. Dopo l’ultimo speciale del sabato, Di Francesco ha accusato l’allievo di non impegnarsi nella preparazione delle cover e nello studio della tecnica e di sfoggiare tutto ciò che ha dentro solo quando canta i propri inediti. Il Biondo, pur promettendo che farà ciò che ha chiesto l’insegnante, ritiene che i due abbiano una diversa concezione della musica e che difficilmente troveranno un punto d’incontro. Sui social, il pubblico è dalla parte del professore considerando il Biondo troppo convinto di accedere al serale. Sarà davvero così?

NASCONO AMORI NELLA SCUOLA DI AMICI 17

Nella scuola di Amici 17 si studia ma nascono anche amori. Negli scorsi giorni, è emerso il triangolo amoroso tra Claudia, Alessandro e Nicole. Inizialmente sembrava che il leader dei The Jab fosse più interessato alla cantante ma il Vicolo delle news ha scovato una foto che esprime esattamente il contrario. Secondo quanto si legge sul Vicolo, infatti, sembra che l’amore abbia colpito Alessandro e Claudia che formerebbero così la prima coppia ufficiale. Da tenere d’occhio, poi, è il feeling che c’è tra il Biondo ed Emma. Il cantante, dopo aver espresso il suo interesse per la tutor Annalisa Scarrone, ha cambiato obiettivo concentrandosi su Emma con cui sta nascendo un’amicizia speciale. Tra i due cantanti, l’amore non è ancora sbocciato ma la simpatia che provano l’uno nei confronti dell’altra potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di diverso.

