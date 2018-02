BEAUTIFUL/ Quinn incontra Sheila Carter: è stata lei a sparare? (Anticipazioni 6 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 6 febbraio: Quinn pensa che sia stata Katie a spararle ma l'entrata in scena di Sheila Carter potrebbe riaprire tutti i giochi.

06 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Continuano i ritardi nella programmazione settimanale di Beautiful, causando grande disappunto tra i circa tre milioni di suoi storici telespettatori. La soap americana continua ad essere caratterizzata da repliche iniziali e da lunghe pubblicità, motivo per cui le trame negli ultimi tempi hanno subito un brusco rallentamento, aumentando il divario temporale con gli Stati Uniti. In questo modo, il clamoroso ritorno di Sheila Carter arriverà ben più tardi delle aspettative, passando quasi inosservato: sarà davvero un triste benvenuto per uno dei personaggi che hanno segnato in passato la storia di Beautiful e che anche in futuro potrebbe avere un ruolo di primo piano nella vita di alcuni membri della famiglia Forrester. Tutto avrà inizio quando Katie noterà l'ombra di una donna nella villa di Katie: pensando che la Logan sia già stata rilasciata dal tenente, la Fuller si recherà come una furia da lei ma si imbatterà proprio nella donna che tutti credevano morta...

Beautiful: Sheila ha tentato di uccidere Quinn?

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, l'interrogatorio di Katie proseguirà: il tenente Baker (ma dov'è finito il suo panino?) cercherà di capire se possa essere stata davvero lei a sparare alla sua vicina di casa ma non troverà nessuna prova di colpevolezza, motivo per cui deciderà di rilasciarla. Nel frattempo Quinn, convinta che sia stata proprio la Logan a tentare di ucciderla, si recherà a casa sua per esprimere il suo odio ma qui incontrerà colei che mai avrebbe immaginato: Sheila si troverà senza nessuna autorizzazione a casa Logan per spiare da lontano i movimenti dei Forrester. E a questo punto sarà impossibile fare a meno di chiedersi se sia stata proprio lei a sparare a Quinn, la nuova moglie di Eric Forrester: Sheila è tornata per compiere nuovi delitti? O questa volta le sue intenzioni saranno diverse?

© Riproduzione Riservata.