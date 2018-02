BELEN RODRIGUEZ/ Riabbraccia il figlio Santiago dopo il ritorno da New York: "Senza parole"

Belen Rodriguez è tornata in Italia e ha potuto riabbracciare il figlio Santiago che non vedeva da circa una settimana. Il suo pensiero è tutto a lui (foto).

06 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

La trasferta newyorkese di Belen Rodriguez si è conclusa e la showgirl più chiacchierata della televisione italiana è ufficialmente tornata in Italia. Dopo un giorno di shopping per le vie di Manhattan, rigorosamente testimoniato dalle varie Instagram Stories, per lei e il suo entourage è giunto il momento di tornare a casa. Ad accoglierla c'era ovviamente il piccolo Santiago affidato, durante la trasferta oltreoceano alle cure di nonna Veronica. Ed infatti il primo scatto pubblicato da Belen sui social è completamente dedicato al bambino, con l'inevitabile dolce abbraccio. Mamma e figlio si sono rivisti dopo circa due settimane e al piccolo, che in questo periodo non ha potuto contare neppure sul sostegno di papà Stefano De Martino, è stata riservata una sola e semplice frase: "Senza parole". E, dopo lo scatto hot nel quale appare in atteggiamenti a dir poco appariscenti, la modella argentina dedica il primo servizio pubblicitario proprio al ruolo di mamma.

Belen Rodriguez da sexy a super mamma

La foto in cui appare con un abito rosso di pelo mettendo in vista il suo decolletè, aveva scatenato grande interesse tra i followers di Belen Rodriguez, a dir poco estasiati da simile bellezza. Tale immagine aveva raggiunto migliaia di likes in poche ore e tra di essi non poteva mancare quello del fidanzato Andrea Iannone. Ma ora che ha fatto ritorno a casa, la modella argentina si concentra su Santiago e si dedica anche ad una campagna pubblicitaria dedicata alle mamme. "Super mamme", riporta nella maglietta e precisa nel suo commento: "Finalmente ti vedo...... #miscoppiailcuore" (clicca qui per vedere la foto). Anche in questo caso, sono molti i fan che si complimentano con lei, apprezzando il suo doppio ruolo di mamma e donna in carriera: "Super mamma e super donna" , "vede negli occhi e nel sorriso di santi che è un bimbo fortunato e che riceve tanto amore".

